Teramo Basket: nel roster Signorini e Costa

TERAMO – Come prende forma il roster biancorosso? In attesa di vedere i nuovi colpi ricordiamo che la scorsa settimana sono stati due i nuovi arrivi. Parliamo di Giacomo Signorini e Valerio Costa.

Il primo è la guardia/ala proveniente dai Crabs Rimini (l’anno scorso inseriti nel Girone B di Serie B). Nato a Cesena il 24 febbraio del 1998, Signorini è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile del Basket Rimini, uno dei migliori vivai nazionali. L’anno scorso con la maglia dei Crabs ha fatto registrare ottime medie con 9 punti a partita, 3 rimbalzi in 23 minuti di gioco con il 55% da due ed il 37% nel tiro da tre. Signorini andrà di fatto a ricoprire due ruoli, quello di guardia e quello di ala piccola, e per lui sarà la prima esperienza esterna in carriera. Un motivo questo che ha entusiasmato tantissimo il giocatore, come lui stesso ha dichiarato: ”Sono molto contento di aver ricevuto la chiamata da Teramo perché innanzitutto è una città che conosce il basket ed è stata ad alti livelli per molto tempo, è una piazza importante con una società molto seria che vive la pallacanestro a 360 gradi. Il progetto è ambizioso e mi ha subito colpito quindi non ho avuto alcun dubbio nell’accettare l’offerta. Ringrazio la società e i tifosi”.

L’altro nome è Valerio Costa, playmaker di 180 cm proveniente dal Basket Lecco (Girone B della Serie B) con cui ha ottenuto un sesto posto nella regular season e la conseguente partecipazione ai playoff. Nato a Reggio Calabria il 9 aprile del 1997, Costa cresce cestisticamente nel settore giovanile di Casalpusterlengo per poi esordire tra i senior della Nuova Jolly Reggio Calabria (serie C) nella stagione 2012-2013 con 6,5 punti di media in 19 minuti di impiego. Nella stagione 2014-2015 arriva l’esordio in A2 Gold con la casacca dell’allora Casalpusterlengo e nella stessa stagione partecipa alle finali nazionali Under 19, vincendo il premio di miglior playmaker del torneo. L’anno dopo (2015-2016) passa alla Viola Reggio Calabria (A2 girone Ovest) dove colleziona 25 presenze per un impiego medio di 11,6 minuti a partita. Nella stagione 2016/2017 arriva all’Assigeco Piacenza (A2) per poi approdare a Lecco.

Costa vanta anche presenze nel giro della Nazionale giovanile. Con la maglia azzurra fa il suo esordio nel 2012 in Under 15 partecipando al Trofeo dell’Amicizia in Spagna. Nel 2013 passa all’Under 16, partecipando agli Europei di categoria in Ucraina (5,4 punti e 2,7 rimbalzi in 9 partite) chiusi al quarto posto. L’anno dopo prende parte alla spedizione azzurra a Dubai giocando i Mondiali Under 17 chiusi al nono posto (10,1 punti in 7 partite con il 39% da tre punti in 24’ di impiego medio). Nel 2015 esordisce con la formazione Under 19, partecipando al Mondiale di categoria in Grecia. Infine, l’approdo in Nazionale Under 20 con il raduno di Cantù dell’aprile 2016.

“Sono contentissimo di far parte di questo progetto – ha dichiarato Valerio Costa – Teramo è una città storica della pallacanestro e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi con i miei compagni di squadra. Ringrazio di cuore la società ed i tifosi per avermi dato fiducia”.