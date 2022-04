Teramo, attive le prime postazioni Enel X Way per la ricarica auto elettriche

Verna: “Viene compiuto un ulteriore passo per rendere Teramo una città migliore anche nel quadro della mobilità”

TERAMO – Dopo le attivazioni nei mesi scorsi, delle 6 postazioni di ricarica per auto elettriche da parte di Be Charge, da pochi giorni sono attive le prime 4 delle 12 complessive di Enel X Way. Sono così fruibili quelle situate in viale Bovio, ai Tigli, nei pressi dell’Istituto Zooprofilattico ed in piazza Martiri Pennesi; il programma prevede le ulteriori 8 attivazioni in altrettante zone strategiche della città e nei quartieri. Di queste ultime saranno previste 4 ricariche Fast, mentre sempre Enel X Way sta programmando una ulteriore postazione Pit Stop, per la ricarica velocissima.

Oltre tutto ciò, nel quadro della collaborazione in corso con Enel X Way, si stanno avviando le procedure per dotare l’area esterna dell’ospedale Mazzini di una ulteriore postazione di ricarica.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto, nell’inaugurare le nuove postazioni, sottolinea: “Ciò che contraddistingue la nostra attività in tal campo è una visione nuova, anche coraggiosa, che guarda al futuro, così come si registra nelle migliori città italiane ed europee; stiamo così avviando un percorso virtuoso, non più rinviabile. L’obiettivo è di favorire una mobilità diversa all’interno del nostro territorio comunale, incentivando l’utilizzo di mezzi sostenibili soprattutto per i piccoli spostamenti. Registro, infine, la felice collaborazione con Enel X Way”.

L’assessore alla mobilità Maurizio Verna dichiara: “Viene compiuto un ulteriore passo per rendere Teramo una città migliore anche nel quadro della mobilità. Abbiamo già introdotto nuovi autobus euro 6, corsie ciclabili e monopattini. Prossimamente, attraverso il redigendo Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, arriveranno bikesharing elettrico, rastrelliere, velostazioni, pensiline intelligenti autobus elettrici e, grazie ai fondi PNRR, una pista ciclabile di 12 chilometri che collegherà parti importanti del nostro territorio comunale alle sedi universitarie”.