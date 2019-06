Teramo, Asili Nido 2019-2020: al via le iscrizioni

TERAMO – L’Amministrazione comunale di Teramo informa che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle iscrizioni/reiscrizioni al Servizio Asilo Nido per l’A.S. 2019/2020. Le relative istanze dovranno essere compilate ESCLUSIVAMENTE ON LINE entro il termine perentorio del 10 luglio 2019.

L’avviso è pubblicato nel sito del Comune, sezione “Comunicazioni dai Settori”, dal quale è scaricabile la relativa modulistica.

Possono essere ammessi al Servizio i/le bambini/e di età da 3 mesi a 3 anni, residenti nel Comune di Teramo. Possono inoltrare domanda di ammissione al nido anche le gestanti che abbiano raggiunto, al momento della chiusura delle iscrizioni, l’ottavo mese di gravidanza, allegando idonea documentazione.

Gli utenti residenti fuori Comune e le gestanti all’ottavo mese di gravidanza devono presentare la domanda esclusivamente cartacea (per la modulistica è necessario recarsi presso l’Ufficio Pubblica Istruzione sito a Teramo in Via Carducci, 33).

Ogni altra informazione potrà essere richiesta ai seguenti numeri telefonici: 0861/324414 – 0861/324406.