Teramo, al Liceo Musicale Delfico i concerti di fine anno

Nel mese di maggio fitto calendario di appuntamenti con l’esibizione dei ragazzi sia come solisti che in piccole formazioni da camera

TERAMO – Maggio sarà un mese fitto di appuntamenti per chi non vorrà perdere i concerti di fine anno scolastico degli alunni del Liceo Musicale “M. Delfico” di Teramo. I ragazzi si esibiranno sia come solisti che in piccole formazioni da camera in un repertorio che comprenderà brani di autori tra i più significativi dei diversi periodi storici.

Ci sarà l’occasione per passare una gradevole serata incoraggiando e sostenendo coloro che sognano di diventare i musicisti professionisti di domani e che ogni giorno, grazie anche ai nostri valenti professori, si impegnano perché il sogno si realizzi.

Tutti i concerti avranno inzio alle ore 17.45 nell’Aula Magna del Liceo “M. Delfico”:

Lunedì 14 maggio alunni di Flauto e Violino (Professori L. Libbi e M. Di Gennaro)

Martedì 15 maggio alunni di Canto (Professori C. Casillo e E. Di Giovannantonio)

Mercoledì 16 maggio alunni di Chitarra Pianoforte e Organo (Professori F. Fortunato, E.Palladini e R. La Chioma)

Martedi 22 maggio alunni di Sassofono, Percussioni e Tromba (Professori G. Caporale, G. Di Iorio e G. Mascitti)

Mercoledì 23 maggio alunni di Pianoforte, Oboe e Violoncello (Professori F. Giallonardo,Di Ilio e T. De Flavis)

Giovedì 24 maggio alunni di Chitarra e Pianoforte (Professori D. Giancristofaro e A. Barone)

Venerdì 25 Maggio alunni di Pianoforte e Violino (Professori A. Barone e I. Tella)