Il miglior spettacolo al mondo dedicato al Re del Pop ha esaltato il pubblico di Pescara con Miguel Concha grande protagonista: fotogallery e scaletta dei brani

PESCARA – Serata speciale per tutti gli amanti di Michael Jackson. Ieri sera è andato in scena al Teatro Massimo di Pescara una nuova tappa dell’“Human Nature Live Show”, magistralmente organizzata da Alhena Enterinment e Concerto Music (Booking & Management Vigna PR) .

Il progetto, nato circa 10 anni fa dall’incontro tra Jonathan “Sugarfoot” Moffett, storico batterista di Michael Jackson, con Alessandro Sabbatini, ideatore dello stesso con il suo socio e tastierista Stefano Mainardi. L’evento ha saputo conquistare grandi e piccini grazie ad un ottimo mix di musica e danza che ha ricordato in tutto e per tutto i grandi concerti di Michael Jackson: una band di musicisti preparatissimi e un Miguel Concha in grande forma le carte vincenti di uno show perfetto in ogni dettaglio.

Un’esperienza musicale che ha coinvolto sin dalle prime note i tanti fan di Jacko presenti, molti dei quali in sala vestiti come il loro idolo (su tutti alcuni piccoli bambini che ricordavano il loro idolo con uno alcuni dei suoi celeberrimi look, fra cui quello alla “Billie Jean”). Lo spettacolo si è aperto con una suggestiva introduzione video ad accompagnare il protagonista della serata, Miguel Concha, sulle note di “Scream”. Riconosciuto come uno degli interpreti più raffinati e autorevoli dell’eredità artistica di Michael Jackson, Concha ha una storia legata al grande Jacko da più di 30 anni:ha iniziato infatti a calarsi nei panni del Re del Pop già quando aveva 5 anni imitandolo.

Un intenso viaggio musicale ha regalato l’occasione ai fan per tornare indietro nel tempo con alcuni dei più grandi successi di Michael Jackson, da “The way you make me feel”, che ha ricreato il video del brano con protagonista una delle ballerine, Marica Galli (tra l’altro festeggiatissima, visto che era il suo compleanno), ad affiancare Miguel Concha con la sua bravura e sensualità, a “Human Nature” che dà anche il titolo allo spettacolo fino a “We are the world”, eseguita dai coristi, composta da Jacko con Lionel Richie nel 1985 a scopo di beneficenza e supportato da 45 celebrità della musica, diventato poi uno dei singoli più venduti della storia della musica.

Suggestive e molto ben curate le coreografie come quella in “Smooth Criminal” che ha riproposto le atmosfere del video della canzone, ambientato in un vecchio night club degli anni trenta, fino a “Thriller” con i ballerini entrati dalla sala fra il pubblico vestiti da zombie per poi fare il loro ingresso sul palco.

Non sono mancati i riferimenti al rispetto del pianeta nel brano “Earth Song” e alla solidarietà e pace in “Heal The World” dove sono saliti sul palco tanti bambini dal pubblico creando un cerchio attorno a Miguel Concha e sullo sfondo l’immagine della Terra con un cerotto. Di grande effetto la performance di Concha in “Billie Jean” magistralmente ballata e cantata, accompagnato da una superba esecuzione musicale della band: non poteva mancare il celeberrimo lancio del cappello, conquistato da un ragazzino del pubblico entusiasta di portarselo a casa. Ottime anche “Beat it” e “Black or White”, ma è stato tutto lo show a funzionare alla grande con il pubblico ad applaudire ad ogni canzone a scena aperta. Molto apprezzata anche “Liberian Girl”, una delle canzoni più particolari e suggestive dell’intera produzione di Michael Jackson, eseguita meravigliosamente dai coristi dello show. La performance si è conclusa con “Man in the mirror” nel tripudio generale.

Bellissimo anche il post show con Miguel Concha rimasto ad intrattenersi con i fan a caccia di una foto ricordo e un autografo.

Il tour “Human Nature Live Show” proseguirà il suo viaggio per l’Italia con la tappa di questa sera ad Ancona, sempre organizzata da Alhena Entertainment s.r.l. e Concerto Music, in attesa di girare il mondo (già in lavorazione date in America, Cina e Giappone).

Fotogallery a cura di Roberto di Blasio

Scaletta di Human Nature live show, Pescara 9 maggio 2024

Into + Scream The Drill + They don’t Care Wanna be Startin’ Somethin’ Humane Nature Intro + The Way you Make me Feel We are the World Intro + Smooth Criminal Say Say Say Intro + Thriller Beat it Shake your Body Billie Jean Earth Song Liberian Girl Dangereus Heal the World Intro + Black or White Man in the Mirror