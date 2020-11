Teramo, 60 colonnine per la ricarica dei mezzi: ecco dove

Verna: “I 44 posti nelle aree comunali si trovano nei punti strategici più importanti della città. L’amministrazione accelera sulla questione della mobilità sostenibile“

TERAMO – Un decisivo passo per l’incentivazione del trasporto elettrico è stato segnato dalla giunta municipale che ha approvato lo Studio di localizzazione di 60 colonnine per la ricarica di veicoli a trazione elettrica in ambito urbano per bici e auto. Lo studio, redatto in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Trasporti e Mobilità Sostenibile – CITRAMS dell’Università degli Studi dell’Aquila, è uno degli aspetti qualificanti per la predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Teramo.

Sono stati individuati 60 punti in città dove andranno posizionate le colonnine: 44 su area comunale e 16 su aree pubbliche ma non di proprietà comunale, tutti identificati secondo un modello atto a garantire la più efficace copertura dell’intero territorio. Come precisa l’assessore alla Mobilità Maurizio Verna: “I 44 posti nelle aree comunali si trovano nei punti strategici più importanti della città quali Piazza Garibaldi, la Villa Comunale, i Parcheggi multipiano, la Stazione ferroviaria ed altri ancora; gli altri sono in altrettanti siti cruciali quali Università, Istituto Zooprofilattico, Scuole, Centri Commerciali, senza contare gli stalli individuati nelle principali frazioni”.

Contestualmente è stato approvato lo schema della convenzione che disciplinerà gli impegni tra il Comune di Teramo e gli operatori economici legittimati per la realizzazione, gestione e manutenzione della rete di ricarica.

L’assessore Verna commenta: “L’amministrazione accelera sulla questione della mobilità sostenibile; già nei mesi scorsi abbiamo acquistato autobus meno inquinanti che arriveranno a fine anno e sostituiranno i mezzi obsoleti; all’interno dello stesso piano di finanziamenti prevediamo l’acquisto di bus elettrici. Ora stiamo studiando le linee strutturali del PUM che prevede piste ciclabili e azioni per far sì che si affermi una mobilità sostenibile e pianificata, e tra qualche settimana apriremo un confronto con la città, attraverso una piattaforma on-line. L’approvazione delle delibera sulle colonnine è un passo fondamentale di questo rivoluzionario progetto”.

STUDIO DI LOCALIZZAZIONE DI N. 60 COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA Comune di Teramo (aggiornamento Ottobre 2020)

LEGGENDA: Tipologia – Ubicazione – N. stalli – Proprietà – Zona – Azioni – note – Fascia/categoria

1 Automobile Via Primo Riccitelli (lato opposto civico 49) 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 1

2 Automobile Piazza Garibaldi (ingresso Villa Comunale) 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 1

3 Automobile Viale Bovio (Spazio Enel) 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 1

4 Automobile Parcheggio San Gabriele 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica CONCESSIONARIO 4

5 Automobile Parcheggio San Gabriele 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica CONCESSIONARIO 4

6 Automobile Circonvallazione Ragusa 21 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 1

7 Automobile Via L. Paolantonio (angolo via G. Mazzini) 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 1

8 Automobile Piazza Dante Alighieri 4 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica CONCESSIONARIO 4

9 Automobile Via G. Oberdan 24 (angolo Piazza Martiri Pennesi) 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 1

10 Automobile Largo Madonna delle Grazie (Via C. Beccaria) 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 1

11 Automobile Largo Madonna delle Grazie (Via C. Beccaria) 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 1

12 Automobile Via G. Cameli 17 (angolo Piazza Verdi) 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 1

13 Automobile Largo Anfiteatro 1 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 1

14 Automobile Piazzale San Francesco 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica CONCESSIONARIO 4

15 Automobile Parcheggio San Francesco 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica CONCESSIONARIO 4

16 Automobile Parcheggio San Francesco 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica CONCESSIONARIO 4

17 Automobile Parcheggio Istituto Zooprofilattico 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 2

18 Automobile Via Don Luigi Sturzo (parcheggio Liceo Scientifico) 2 Comune di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica 2

19 Bicicletta Velostazione Piazzale San Francesco Comune di Teramo Centro Velostazione 3

20 Bicicletta Piazza Garibaldi (ingresso Villa Comunale) Comune di Teramo Centro Installazione colonnina, rastrelleria e segnaletica 3

21 Bicicletta BIKE SHARING – Piazza Martiri (gestione Bike Storm) Comune di Teramo Centro Installazione colonnina, rastrelleria e segnaletica 3

22 Bicicletta BIKE SHARING – Corso De Michetti 82 (gestione Real Bike) Comune di Teramo Centro Installazione colonnina, rastrelleria e segnaletica 3

23 Automobile Piazzale F. Brunetti 2 Comune di Teramo Cona Installazione colonnina e segnaletica 2

24 Automobile Colleparco via Memmingen 2 Comune di Teramo Colleparco Installazione colonnina e segnaletica 2

25 Automobile Colleatterrato Piazza Rishon Le Zion 2 Comune di Teramo Colleatterrato Installazione colonnina e segnaletica 2

26 Automobile Quartiere S. Benedetto (parcheggio pubblico) 2 Comune di Teramo Colleatterrato Installazione colonnina e segnaletica 2

27 Automobile Piano D’Accio (S.P. 18 – Largo A. Aiardi) 2 Comune di Teramo Piano D’Accio Installazione colonnina e segnaletica 2

28 Automobile Stadio Gaetano Bonolis (parcheggio) 2 Comune di Teramo Piano D’Accio Installazione colonnina e segnaletica CONCESSIONARIO

29 Automobile S.S. 81 (Parcheggio Stadio Comunale Piano della Lenta) 2 Comune di Teramo Piano della Lenta Installazione colonnina e segnaletica 2

30 Automobile San Nicolò via A. Vivaldi (lato parchetto) 2 Comune di Teramo San Nicolò a Tordino Installazione colonnina e segnaletica 2

31 Automobile Parcheggio Palascapriano 2 Comune di Teramo Scapriano Installazione colonnina e segnaletica 2

32 Automobile Stazione (lato ovest) 2 Comune di Teramo Teramo Est Installazione colonnina e segnaletica 1

33 Automobile Stazione (lato ovest) 1 Comune di Teramo Teramo Est Installazione colonnina e segnaletica 1

34 Automobile Stazione (lato est) 1 Comune di Teramo Teramo Est Installazione colonnina e segnaletica 1

35 Automobile Stazione (lato est) 1 Comune di Teramo Teramo Est Installazione colonnina e segnaletica 1

36 Automobile Via Po (lato opposto civico 15) 2 Comune di Teramo Teramo Est Installazione colonnina e segnaletica 2

37 Automobile Via L. Tripoti (lato opposto civico 7) 2 Comune di Teramo Teramo Est Installazione colonnina e segnaletica 2

38 Automobile Parco della Scienza (parcheggio) 2 Comune di Teramo Teramo Est Installazione colonnina e segnaletica 2

39 Automobile Cimitero (parcheggio interno) 2 Comune di Teramo Teramo Est Installazione colonnina e segnaletica 2

40 Bicicletta Velostazione Stazione Ferroviaria Comune di Teramo Teramo Est Velostazione 3

41 Bicicletta Via L. Tripoti 36 Comune di Teramo Teramo Est Installazione colonnina, rastrelleria e segnaletica 3

42 Bicicletta BIKE SHARING – Via Po (lato opposto civico 13) (gestione Maddes Pro Passional Bike) Comune di Teramo Teramo Est Installazione colonnina, rastrelleria e segnaletica 3

43 Automobile Villa Mosca via Mons. A. Micozzi (parcheggio) 2 Comune di Teramo Villa Mosca Installazione colonnina e segnaletica 2

44 Automobile Villa Vomano SS 150 (via della Chiesa) 2 Comune di Teramo Villa Vomano Installazione colonnina e segnaletica 2

45 Automobile Via Cona (parcheggio interno Istituto ITT Carlo Forti) 2 Provincia di Teramo Cona Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

46 Automobile Via Andrea Bafile 1 (parcheggio interno IIS Blaise Pascal) 2 Provincia di Teramo Cona Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

47 Automobile Via Felice Barnabei (parcheggio interno L. Di Poppa) 2 Provincia di Teramo Cona Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

48 Automobile Via G. V. Pigliacelli 29 (parcheggio interno Liceo Artistico Montauti) 2 Provincia di Teramo Centro Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

49 Automobile Via S. Marino (parcheggio interno IPSIA) 2 Provincia di Teramo Teramo Est Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

50 Automobile Parcheggio interno ITIS 2 Provincia di Teramo Teramo Est Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

51 Automobile Piano D’Accio (parcheggio interno IIS I. Rozzi) 2 Provincia di Teramo Piano D’Accio Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

52 Automobile Ospedale Civile G. Mazzini (Piazza Italia) 2 Regione Abruzzo Villa Mosca Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

53 Automobile Ospedale Civile G. Mazzini (Piazza Italia) 2 Regione Abruzzo Villa Mosca Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

54 Automobile AUSL Casalena (parcheggio interno) 2 Regione Abruzzo Teramo Est Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

55 Automobile Colleparco Università (parcheggio interno) 2 Università degli Studi di Teramo Colleparco Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

56 Automobile Colleparco Università (parcheggio interno) 2 Università degli Studi di Teramo Colleparco Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

57 Automobile Facoltà di Medicina Veterinaria (parcheggio interno) 2 Università degli Studi di Teramo Piano D’Accio Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

58 Automobile Facoltà di Medicina Veterinaria (parcheggio interno) 2 Università degli Studi di Teramo Piano D’Accio Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

59 Automobile Colleparco Housing Sociale 2 Atena Costruzioni Colleparco Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4

60 Automobile Centro Commerciale Gran Sasso (parcheggio) 2 Centro Commerciale Gran Sasso Piano D’Accio Installazione colonnina e segnaletica ALTRO ENTE 4