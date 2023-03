Teramo, il sindaco festeggia i 107 anni di Italia Palucci

TERAMO – Con i suoi 107 anni, Italia Palucci, è probabilmente la signora più anziana di Teramo. E oggi ha festeggiato il suo compleanno circondata dall’affetto dei cari e salutata con particolare trasporto dal sindaco Gianguido D’Alberto. Italia Palucci è nata a Teramo il 4 marzo 1916, ultima di 9 figli; i 3 nomi a lei dati dal padre, Italia Vittoria Trieste, hanno altrettanti precisi significati; Italia poiché in quel periodo si registrò la vittoria dell’Italia sugli austriaci e Trieste ritornò all’Italia. Italia si è sposata con Francesco Pace, geometra del Genio Civile di Teramo, e dal matrimonio sono nati 5 figli, da cui 9 nipoti e 6 pronipoti.

Ha studiato come ricamatrice all’istituto Gemma Marconi, autentica istituzione in cui sono state scritte pagine significative della storia sociale della nostra città. Una delle creazioni di Italia Palucci, è una tovaglia per l’altare della Cattedrale, che ancora oggi viene utilizzata tutti gli anni nel giorno di San Berardo; un ricamo che lei ha realizzato all’età di 19 anni e che quindi è ancora adoperato dopo 87 anni.

La signora Italia ha scritto un diario sulla sua vita che contiene testimonianze interessanti e dirette degli eventi sociali che hanno attraversato quasi tutto il ‘900 e questo primo scorcio del XXI secolo.

Il Sindaco ha esteso alla signora Italia gli auguri e le felicitazioni personali e dell’intera città, ammirato per la unicità della sua storia.