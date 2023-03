Vasto GeVì – Roseto Basket 20.20: dove vedere la partita in diretta

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Prima trasferta della fase a orologio per il Roseto Basket 20.20 che domani, domenica 5 marzo, sarà di scena al Pala BCC di Vasto contro la GeVì. Si tratta del quarto incontro stagionale tra le due formazioni, se consideriamo anche l’amichevole precampionato, e i biancorossi sono una delle quattro squadre che ha battuto la Braderm, nella prima giornata di campionato: non è dunque una gara semplice. La posta in palio è importante per entrambe: Vasto è in corsa per entrare nei play-off, mentre un successo qualificherebbe matematicamente alla post season Bricis e compagni, che centrerebbero questo obiettivo con ben sette gare di anticipo.

Quella di coach Tumidei è squadra temibile, viene dal largo successo sul parquet di Termoli e si è rinforzata a stagione in corso. Soprattutto il reparto esterni è pieno di giocatori con punti nelle mani e pericolosi anche da fuori, come Nicolas Maffei (quasi 16 di media), De Angelis e Di Tizio (top scorer nell’ultima uscita con 17 punti). Sotto canestro, poi, Oluic è uno dei migliori lunghi del campionato ed è capace di abbinare alla fisicità un’ottima mano anche dai 6,75. Dalla panchina occhio all’enfant du pays Marino e a un altro lungo prestante come Egwoh. Cavallo di ritorno a metà stagione l’ala Peluso, prelevato dalla Teate Chieti, che va quasi in doppia cifra di punti segnati.

Coach Ernesto Francani presenta così la gara: “Giocheremo in un campo caldo, contro una squadra valida che sta lottando per un obiettivo importante. Noi dobbiamo giocare con la testa per 40’, non cadere ad eventuali provocazioni e difendere forte su tutti gli uomini: mi aspetto un’altra partita sporca”.

Appuntamento quindi a domani, domenica 5 marzo, alle ore 18 al Pala BCC. La gara sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.