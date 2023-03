Civitavecchia – Pescara Pallanuovo 8-7: il racconto del match

CIVITAVECCHIA – È una sconfitta che fa male quella che il Pescara Pallanuoto subisce nella vasca del Civitavecchia, che vince per 8-7 nella quattordicesima giornata del campionato di serie A2 girone Sud. Un ko che arriva dopo una partita in cui i baincazzurri hanno sbagliato molto, a partire dall’approccio alla sfida, troppo molle. Il 7-3 con cui si è chiuso il terzo parziale la dice lunga sull’andamento del match. Quella di Civitavecchia doveva essere la partita della ripartenza, invece adesso rischia di pesare come un macigno nell’economia della stagione del Pescara.

Civitavecchia avanti con i gol di Minisini e Pagliarini. Di Fulvio accorcia, ma Carlucci e Di Bella portano i padroni di casa avanti di 3 all’intervallo. Al rientro in vasca vanno in gol Romiti, Mancini, Pagliarini, ancora Mancini e Carlucci. Nell’ulitmo parziale il Pescara prima incassa il gol di Romiti, poi prova la rimonta con la doppietta di Pelliccione e i gol di Mancini e Micheletti, ma non basta. Civitavecchia vince 8-7.

“Abbiamo sbagliato tanto”, dice mister Franco Di Fulvio al termine della gara. “Oggi tutta la squadra ha giocato al di sotto delle sue possibilità, a partire da quei giocatori che di solito fanno la differenza. Giocare uno scontro diretto contro l’ultima in classifica in questo modo non è ammissibile. Temo che questa sconfitta la pagheremo a caro prezzo”. E ancora: “Adesso abbiamo otto partite dove voglio vedere un Pescara diverso, poi tireremo le somme”.

PARZIALI: 2-0, 2-1, 3-2, 1-4

CIVITAVECCHIA: Maizzani, Urbani, Minisini (1), Di Bella (1) Calì, Carlucci (2), Greco, Gatto, Romiti (2), Mazzi, Silvestri, Pagliarini (2), Serrentino. All. Pagliarini

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini (3), Cipriani, Di Fulvio (1), De Luca, Cerasoli, Giordano, Holden, Micheletti (1), De Vincentiis, Pelliccione (2), Ercolani, Castagna. All. Di Fulvio