Teo Sordillo è il nuovo Capitano della Guardia di Finanza giuliese

Il Sindaco Costantini saluta il Capitano uscente Venturoni e dà il benvenuto al nuovo Capitano: “attento ed impeccabile lavoro di controllo svolto in questi tre anni”

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ha ricevuto stamane in Comune, per il saluto di commiato, la visita del Capitano della compagnia della Guardia di Finanza di Giulianova Sara Venturoni, accompagnata dal nuovo Capitano Teo Sordillo, che presto sarà alla guida delle Fiamme Gialle giuliesi.

“Ringraziamo il Capitano Venturoni per l’attento ed impeccabile lavoro di controllo svolto in questi tre anni sul nostro territorio – dichiara il Sindaco Costantini – dimostrando un sincero attaccamento alla nostra città. A lei vadano i migliori auguri dell’Amministrazione Comunale e della comunità giuliese per l’incarico che ricoprirà al comando generale delle Fiamme Gialle di Roma. Nel contempo do il benvenuto al nuovo Capitano Sordillo, che arriva a Giulianova dopo tre anni di intensa e proficua permanenza nel comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con l’augurio di intraprendere insieme un costruttivo percorso di collaborazione tra istituzioni”.

Nella foto del Sindaco Costantini con il Capitano uscente Venturoni ed il nuovo Capitano Sordillo.