Tentato furto in un bar a Pescara, arrestata una persona

PESCARA – Nella trascorsa notte, la Squadra Volante è intervenuta in via Regina Margherita, per segnalazione di un furto in atto in un bar lì ubicato. La segnalazione è giunta dal titolare dell’attività commerciale che, ricevuto l’allarme intrusione dal sistema di allarme, si è collegato alle telecamere di sorveglianza scorgendo un uomo intento a scassinare la porta di ingresso. Appena giunti sul posto, gli operatori non hanno rilevato la presenza del segnalato, ma tra due auto posteggiate, hanno notato uno zaino che il proprietario del bar guardando le immagini aveva notato al seguito del ladro.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di constatare che l’individuo, tramite un oggetto appuntito, aveva tagliato una parete in plastica della veranda prospicente l’attività. Dopo alcuni istanti, i poliziotti hanno notato un uomo corrispondente alle descrizioni fornite che, non accorgendosi della loro presenza, ha tentato di riappropriarsi dello zaino. L’uomo invitato dagli operatori a fermarsi per procedere al controllo ha subito cercato di allontanarsi.

É stato pertanto rincorso e bloccato nonostante la forte resistenza opposta cercando di colpire gli operatori. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un paio di forbici probabilmente utilizzate per tagliare la veranda. Successivamente l’arrestato dopo aver cercato nuovamente di scappare all’atto di farlo accomodare nella vettura di servizio, è stato trasportato presso gli Uffici della Questura e identificato per H. V. 50enne polacco, ristretto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.