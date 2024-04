“Quanto tempo senza senso”, Vid ricorda così le 309 vittime del sisma a L’Aquila

Il cantautore di Torrevecchia Teatina ha voluto dedicare il singolo a coloro che persero la vita tragicamente 15 anni fa a causa del sisma

TORREVECCHIA TEATINA – Vid, cantautore di Torrevecchia Teatina, continua il suo cammino artistico pubblicando il nuovo singolo “Quanto tempo senza senso”, in memoria delle 309 vittime del terremoto del 6 aprile 2009 nell’aquilano, a quindici anni da quell’immensa tragedia.

“Quanto tempo senza senso”, di cui Vid è anche autore, è un’intensa ballata rock con un intermezzo lirico cantato da Patrizia Barbetta, che riporta a quei momenti in cui paesi interi furono rasi al suolo e L’Aquila in pochi secondi si ritrovò immersa in un cumulo di macerie. Il canto di Patrizia Barbetta rappresenta il pianto di una mamma che piange i suoi bambini rimasti sotto le macerie.

“Ricordo i giorni precedenti al terremoto quando già si parlava di scosse a L’Aquila, ma soprattutto ho ben impressa nella mia mente la tragica notte fra il 5 e 6 aprile del 2009 – afferma Vid – quando mi riversai in strada con la mia famiglia e pensai subito a L’Aquila, quasi fosse un brutto sogno. Pian piano cominciammo a sentire dai telegiornali e dalle radio cosa era successo. Rimasi fortemente colpito dall’accaduto e decisi il giorno stesso di scrivere una canzone su quella tragica notte, ma poi rimase chiusa per anni nel cassetto. Oggi, a quindici anni dal terremoto, ho voluto farla uscire abbinata a un videoclip. La scrissi all’epoca con l’intenzione di ricordare a tutti che ciò che era accaduto è forse anche colpa dell’uomo per tutti i disagi che ha causato, sta causando e continua a causare. Noi spesso fingiamo di non aver visto, ma dobbiamo invece denunciare: non dobbiamo aspettare “l’incidente”, ma prevenirlo se possibile”.

Della canzone è stato girato un video da Raffaele Gioffrè, con la regia di Vid che ne è anche il protagonista, fra L’Aquila, Onna e Castelnuovo. Nel video si rappresenta l’uomo devastato dal terremoto, che ha perso i suoi cari e visto svanire tutti i sacrifici di una vita e deve dunque ricominciare tutto da capo.

“Mi sono trovato in paesi dove ancora ci sono macerie e in parte sono dunque ancora da ricostruire – racconta Vid – Ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato dandomi anche i permessi di girare in zone non accessibili alle persone. Era molto freddo il giorno in cui abbiamo realizzato il video, ma alla fine con la collaborazione di tutti siamo riusciti a girare un video che ben rappresenta lo spirito della canzone”.

Vid rivolge un ultimo pensiero agli aquilani e ai cittadini di tutti i paesi vittime del terremoto del 2009: “Dedico la canzone a chi ha perso i figli, un marito, una moglie, i nonni, qualsiasi persona più cara al mondo rimasta sotto le macerie. Prossimamente andrò a L’Aquila per presentare la canzone e regalarla ai sopravvissuti che si sono dati da fare rimboccandosi le maniche come soldati che quando cadono si rialzano”.

Biografia di Vid

Davide Morelli in arte Vid nasce nel 1969 a Torrevecchia Teatina (Ch). A 10 anni prende lezioni di pianoforte, a 16 scrive il suo primo testo musicale, a 18 si esibisce con una canzone sul palco con Tony Esposito, partecipa ai festival locali e provinciali, sogna l’Ariston, tenta di entrare nel mondo della radio e tv tra discografie e provini televisivi. A 25 anni prende lezioni di canto, gira l’Abruzzo facendo serate sui palchi delle più belle piazze, strade. A 27 anni forma un gruppo rock, un anno dopo torna da solista con cover e inediti. Negli anni ha collaborato negli anni con tanti artisti regalando emozioni anche attraverso da autore con canzoni scritte da lui ma interpretate da altri, come nel caso recente di Nicola Squillace. Oggi, frequenta gli studi in Accademia Artisti di Roma come attore e doppiatore. La consacrazione per Vid arriva nel 2022 quando vince “Sanremo Senior Mondiale”, concorso internazionale per interpreti e cantautori solisti over 34, con “Che ppalle” sbaragliando la concorrenza fra i 60 finalisti selezionati in precedenza fra 2000 partecipanti.

Esce in questi giorni il nuovo singolo “Quanto tempo senza senso”.