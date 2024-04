Masciarelli Tenute Agricole protagonista a Vinitaly 2024

Nel corso della kermesse veronese saranno presentate in anteprima alcune delle preziose etichette dell’azienda

MILANO – Masciarelli Tenute Agricole, azienda vitivinicola abruzzese capace di unire innovazione e tradizione nel segno dell’artigianalità e artefice della valorizzazione a livello mondiale dei vitigni autoctoni della regione, parteciperà con le sue iconiche referenze a Vinitaly 2024. Nel corso della kermesse veronese saranno presentate in anteprima alcune delle preziose etichette dell’azienda borgognona Maison Albert Bichot, nuovo acquisto nella linea di distribuzione “Gianni’s Selection”, della quale fanno parte i vini di alta gamma provenienti dalle aree enologiche più interessanti d’Europa. Ulteriore novità è l’ingresso nel portfolio Masciarelli dei vini Chiamami Quando Piove – Valori, diventati a pieno titolo la linea biologica della cantina abruzzese.

Marina Cvetic e Miriam Lee Masciarelli saranno presenti anche a OperaWine, sabato 13 aprile, con il Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva Villa Gemma 2018, etichetta che esprime più di ogni altra la ricerca stilistica, la continua sperimentazione e la sartorialità dell’azienda.

“Siamo felici di presentare al pubblico e agli addetti ai lavori queste due importanti novità”, dichiara Marina Cvetic, Amministratore Unico di Masciarelli Tenute Agricole. “Collaborare con aziende che condividono i nostri stessi valori – prosegue – fa parte della filosofia di Masciarelli da sempre e Maison Albert Bichot rappresenta un esempio virtuoso di valorizzazione di una importante zona vinicola e dei suoi differenti terroir. L’ingresso della linea biologica Chiamami Quando Piove – Valori è stata, invece, una scelta naturale, dopo averne curato per anni la distribuzione nella nostra Gianni’s Selection”.

Masciarelli Tenute Agricole ha deciso, infatti, di acquisire l’azienda vitivinicola del vignaiolo abruzzese per la profonda comunanza di filosofia tra le due realtà, improntate alla passione, all’amore per la propria terra e alla ricerca della qualità in tutte le fasi della produzione. Membro a tutti gli effetti della grande famiglia Masciarelli, per cui svolge tuttora attività di formazione ai dipendenti in vigna, Luigi Valori è una figura di riferimento del panorama vinicolo della regione per il ricorso lungimirante – risalente agli albori dell’attività – a pratiche sostenibili, valori di artigianalità e impiego di tecnologie all’avanguardia.

Un totale di sei etichette compongono questa linea biologica: tre di pronta beva – Montepulciano d’Abruzzo Biologico DOC, Cerasuolo d’Abruzzo Biologico DOC, Abruzzo Pecorino Biologico DOC -, cui si aggiungono le tre Riserve – Abruzzo Pecorino DOC Octava Dies, Inkiostro Merlot IGT Colli Aprutini e Vigna Sant’Angelo Montepulciano d’Abruzzo DOCG Colline Teramane.

Tornando invece alla new entry nella “Gianni’s Selection”, Maison Albert Bichot venne fondata nel 1831 da Bernard Bichot, a cui succedettero il figlio Hippolyte e il nipote Albert, che nel XIX secolo ampliò l’azienda, stabilendosi nel comune di Beaune, e le diede il suo nome. Dal 1996 la cantina borgognona è guidata da Albéric Bichot e basa la sua filosofia sul rispetto del terroir e della natura, utilizzando pratiche viticole biologiche e sostenibili. Riconosciuta tra le aziende della Borgogna più importanti a livello mondiale, il Domaine conta oltre 105 ettari suddivisi in sei tenute, da Chablis a Beaujolais, ognuna delle quali si riferisce a una specifica area viticola. L’ampia produzione è in grado di raccontare le caratteristiche uniche ed eterogenee di questo territorio.

A Vinitaly verranno presentate anche le nuove annate di alcune tra le più importanti etichette di Masciarelli: dal Cerasuolo d’Abruzzo DOC Superiore 2023 delle linee “Villa Gemma” e “Chiamami Quando Piove” al Trebbiano d’Abruzzo DOC “La Botte di Gianni” 2019, un vino imponente, artigianale e unico che rende giustizia alla magia dei grandi bianchi abruzzesi e che ricorda i grand cru di Chablis.