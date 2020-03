Tenta di scippare una donna a Pescara, arrestato un 19enne

PESCARA – Nel tardo pomeriggio di ieri, gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Italica dove hanno tratto in arresto per il reato di rapina N.H., 19enne marocchino, domiciliato ad Ancona, con pregiudizi per reati contro il patrimonio.

Erano da poco trascorse le 18.00, quando l’uomo, individuata la sua vittima in una signora che usciva da un negozio, le si avventava addosso afferrandole la borsa. La donna, che non aveva alcuna intenzione di mollare ciò che le apparteneva, veniva trascinata a terra per alcuni metri fino a che, dopo averle sfilato il solo portafogli, il malvivente fuggiva in direzione della vicina stazione ferroviaria “Porta Nuova”.

L’intervento tempestivo degli Agenti e le immediate descrizioni fornite anche da un soccorritore, permettevano di rintracciare il reo nella citata stazione. Alla vista dei poliziotti, l’uomo cercava di liberarsi del portamonete gettandolo a terra, ma veniva prontamente bloccato.

All’interno del portafogli era ancora custodito il documento personale della vittima ed una banconota da 50 euro; inoltre, all’interno di una tasca dei pantaloni, gli veniva trovata un’ulteriore banconota da 50 euro che, insieme alla banconota da 20 euro rinvenuta nei pressi del luogo del delitto, venivano restituite alla donna. A seguito della violenta caduta, la donna lamentava un forte dolore alla schiena ed al polso, anche se al momento rifiutava di farsi curare.

Dell’avvenuto arresto è stata data notizia all’Autorità Giudiziaria che ha disposto il giudizio per direttissima.