Teatro Stabile d’Abruzzo, Giorgio Pasotti é il nuovo Direttore

L’AQUILA – Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile d’Abruzzo, riunitosi nella mattinata di lunedì 16 novembre 2020, ha nominato il nuovo direttore dell’Ente Teatrale Regionale nella persona di Giorgio Pasotti.

L’artista sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà sulla piattaforma Microsoft Teams, mercoledì 18 novembre alle ore 10,30.

Insieme a Giorgio Pasotti saranno presenti il Presidente del TSA Pietrangelo Buttafuoco, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il Presidente della Regione Marco Marsilio.

Pasotti subentra a Simone Cristicchi che è stato direttore dell’Ente dal 2018 al 2020.

“Cristicchi non lascia L’Aquila – rileva il Sindaco Biondi – ma sarà protagonista di un nuovo progetto di diffusione dell’arte sul territorio”.

Biografia

Bergamasco, quarantasette anni, appassionato di Wushu, nel 1987 Giorgio Pasotti ne approfondisce la conoscenza visitando la Cina una prima volta. Nel 1992 vi fa ritorno, risiedendovi per due anni. Qui è protagonista di due film: Treasure Hunt, in cui è un giovane americano che diventa un monaco del tempio di Shaolin e The Drunken Master III. Nel 1998 appare sugli schermi con i film italiani I piccoli maestri, tratto dal romanzo sulla Resistenza di Luigi Meneghello, ed Ecco fatto, opera prima di Gabriele Muccino, con Barbora Bobuľová. Approda poi in televisione, dove conduce il programma Cinematic su MTV Italia. Nel 2000 debutta anche in teatro, come protagonista insieme a Stefania Rocca, con Le poligraphe di Robert Lepage. La popolarità arriva infine con la serie televisiva Distretto di Polizia nella quale interpreta il ruolo dell’ispettore Paolo Libero. Nel 2006 è protagonista insieme a Neri Marcorè nella miniserie E poi c’è Filippo.

Nel 2009 torna sul piccolo schermo con tre fiction televisive: Due mamme di troppo, regia di Antonello Grimaldi, La scelta di Laura e David Copperfield. Nel 2010 torna nelle sale con Baciami Ancora, seguito de L’ultimo bacio, regia di Gabriele Muccino. Nel 2012 interpreta Giuseppe Garibaldi nella miniserie Anita Garibaldi andata in onda su Rai 1. Nel 2013 interpreta Stefano nel film Premio Oscar La grande bellezza, con la regia di Paolo Sorrentino. È anche protagonista della pellicola Diario di un maniaco per bene. Nel 2014 è tra i protagonisti di Sapore di te, regia di Carlo Vanzina. Sempre per Vanzina interpreta in Un matrimonio da favola. Inoltre il regista esordiente Francesco Prisco lo vuole nel suo film Nottetempo. In Mio papà, film diretto da Giulio Base che affronta il tema delle cosiddette “famiglie allargate”, Pasotti è protagonista e, per la prima volta, figura tra gli autori del soggetto. Sul piccolo schermo invece interpreta Lino Zani, il maestro di sci di Papa Giovanni Paolo II, in Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla, e un carabiniere che lotta contro i tedeschi durante la seconda guerra mondiale in A testa alta – I martiri di Fiesole.