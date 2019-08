Teatro Marrucino, ok al finanziamento triennale: il commento di Sicari

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: “Il finanziamento sottrae il Teatro Marrucino dalle incertezze manifestatesi in passato e rappresenta un valore aggiunto per tutta la programmazione“

CHIETI – Sincera gratitudine e profondo apprezzamento. Sono questi i primi sentimenti che il Presidente della Deputazione Teatrale Avv. Cristiano Sicari esprime ed indirizza pubblicamente al Consiglio regionale dell’Abruzzo che, in data 06 agosto 2019, ha approvato un finanziamento triennale (2019-2021) pari a € 300.000 per ogni annualità in favore del Teatro Marrucino.

“La vicinanza del Presidente Marco Marsilio, dell’Assessore al Bilancio Guido Quintino Liris e di tutti i componenti dell’esecutivo regionale, ha trovato concreta espressione in un atto fondamentale per il futuro di questo patrimonio d’eccellenza della cultura abruzzese. La strutturata evidenza normativa del finanziamento, a cui si aggiungeranno le risorse del FURC, oltre il dato nominale, sottrae il Teatro Marrucino dalle incertezze manifestatesi in passato e rappresenta un valore aggiunto per tutta la programmazione che, per conseguenza, potrà esprimere ancora un elevato standard di qualità artistica, in linea con la tradizione e la storia autentica del Marrucino. In questo messaggio, condiviso dall’intero Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Amministrativa ed Artistica del Teatro, una menzione speciale va riservata all’Assessore regionale alla Cultura Mauro Febbo che, con il suo instancabile e sempre proficuo impegno, oggi come allora quando sedeva sui banchi dell’opposizione, non hai mai mancato di sostenere il Teatro Marrucino, operando con sagacia e lungimiranza per difendere e promuovere un patrimonio culturale unico ed autentico della Regione Abruzzo e monumento identitario della Città di Chieti”.