Giulianova Comune Ciclabile 2019, assegnata nuovamente la “bike smile”

GIULIANOVA – Anche quest’anno Giulianova conquista il titolo di “Comune Ciclabile”, grazie al riconoscimento della Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta), consegnato martedì in Municipio al Sindaco Jwan Costantini dal Presidente nazionale della Federazione, l’architetto ed urbanista giuliese Alessandro Tursi. La bandiera gialla con “bike smile” viene assegnata in base ai dati presentati da ciascun comune e alla rispondenza di particolari criteri di riconoscimento suddivisi in quattro ambiti tematici come la Mobilità urbana, il Cicloturismo, la Governance, la Comunicazione e promozione.

“Alla rete dei ComuniCiclabili, di cui sono ideatore e responsabile, hanno già aderito 117 comuni tra cui molti capoluoghi e alcune metropoli (es. Torino e Bologna) – dichiara il Presidente della Fiab e Vicepresidente di European Cyclist’s Federation Alessandro Tursi – ma da cittadino giuliese provo particolare emozione nel consegnare il vessillo alla mia città. La valutazione per Giulianova si conferma di due bike smile (sono i simboli-logo di FIAB) su una scala che va da un minimo di 1 a un massimo di 5. Giulianova ha come punto di forza il proprio tratto di Ciclovia Adriatica, ma potrebbe fare molto di più non solo come infrastrutture ciclabili (occorre comunque una rete ciclabile urbana che serva l’intera città), ma anche con tante azioni a basso costo zero o addirittura a costo zero. La valutazione di ComuniCiclabili si basa su un insieme di ben 30 parametri oggettivi, proprio perché non è la classifica delle piste ciclabili bensì la misura di quanto un comune si impegni per favorire la mobilità in bici a 360 gradi”.

“Da urbanista sottolineo che la bici non è il fine ma solo uno strumento – continua Tursi – però uno strumento indispensabile per rendere la città più vivibile, accessibile, sicura e accogliente ed anche economicamente più dinamica per il turismo e per il commercio urbano. Il vessillo col terzo bike smile non é lontano, e sono fiducioso che sindaco e amministrazione vorranno impegnarsi per salire intanto di in gradino e dare così anche più lustro alla nostra città”.

“Siamo lieti che anche quest’anno la Fiab abbia deciso di insignire Giulianova del riconoscimento di Comune Ciclabile – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – e ci impegneremo per migliorare i nostri standard che sono già molto buoni. Crediamo che lo sviluppo ciclabile migliori la qualità della vita oltre a dare una importante possibilità di incremento all’offerta turistica con percorsi dedicati. Inoltre stiamo lavorando per regalare una ciclopedonale sulla Statale 80 in modo da collegare Villa Volpe, Colleranesco e Villa Pozzoni con la Ciclopedonale Adriatica”.