Teatro D’Andrea di Pratola Peligna, stagione 2023-2024: il programma

Otto spettacoli e due concerti in collaborazione con la Camerata Musicale Sulmonese. Si parte il 4 novembre con “Mondo Pane”

PRATOLA PELIGNA É un cartellone ricco e variegato quello proposto dall’associazione ClasseMista Teatro Musica della presidente Candida D’Abate per la stagione 2023-24, tra prosa, concerti, teatro ragazzi, teatro scuola e laboratori.

“L’offerta artistica del Teatro D’Andrea intende infatti soddisfare i bisogni di un pubblico che necessita di stimoli diversificati, che ha bisogno di essere coinvolto in una esperienza teatrale capace di incuriosire”.

Sono otto gli spettacoli della prossima stagione di prosa oltre a due concerti proposti in collaborazione con la Camerata Musicale Sulmonese, tre spettacoli di teatro ragazzi e loro famiglie durante il periodo natalizio; poi laboratori per adulti e bambini e 2 spettacoli per le scuole. Un programma pensato affinché venga stimolata la curiosità, il senso critico, la capacità di analisi ed osservazione e soprattutto il desiderio di vivere il teatro.

Il programma completo

4 novembre, ore 17.45

Mondo Pane – Bradamante Teatro

con Francesca Camilla D’Amico

Musiche dal vivo di Sebastian Giovannucci

18 novembre, ore 17.45

Omaggio a Lucio Battisti

Gruppo Musicale. Roberto Pambianchi, voce e chitarra; Alberto Blasin, basso; David Forti, tastiere.

2 dicembre, ore 17.45

In collaborazione con la Camerata Musicale Sulmonese

Miti – Tra Metamorfosi e letteratura

Duo musicale (fuori abbonamento)

Con Ubaldo Rosso: flauti, tuoni e tamburi; Elena Zegna: voce recitante

16 dicembre, ore 17.45

Il 900 francese

Duo musicale: Danilo Di Paolonicola, fisarmonica; Clara Simonoviez, voce

4 gennaio, ore 17.45

Robin Hood nel Castello di Nottingham

Compagnia Guardiani dell’oca

Spettacolo con attori, pupazzi e sagome

Con Tiziano Feola e Zenone Benedetto

Testo e regia: Zenone Benedetto

28 dicembre, ore 17,45

Tutti insieme con Romeo e Giulietta

Gruppo Abelliano

30 dicembre, ore 17.45

In collaborazione con la Camerata Musicale Sulmonese

Dixovery Saxofone Quartet

Concerto di Natale (Fuori abbonamento)

6 gennaio, ore 17.45

La bottega della Befana

Compagnia Teatro Bertolt Brecht

Liberamente ispirato a “La Freccia Azzurra” di Gianni Rodari

Regia e scrittura di scena Maurizio Stammati

20 gennaio, ore 17.45

Il Settennato

Gli anni di Pertini al Quirinale

Teatro del Krak

Di Antonio Tucci – Con Andrea Iarloni – Ragia Antonio Tucci

10 febbraio, ore 17.45

Caprò

Teatro Stabile d’Abruzzo – Teatro Immediato

di Vincenzo Mambella – Con Edoardo Oliva – Regia di Edoardo Oliva

9 marzo, ore 17.45

Il racconto dell’isola sconosciuta

Di e con Mario Massari – Alle musiche Matteo Troiano

In collaborazione con la Camerata Musicale Sulmonese

Accordi scordati

Teatranti tra tanti

27 aprile, ore 20.45

You to Rome – La vera storia di Iside

Classe Mista Teatro

con Patrizia Di Genova e Laura Tiberi. Regia Candida D’Abate

Per info e biglietti contattare il numero 320 613 0263