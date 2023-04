Teate Chieti – Roseto Basket 20.20 54-76: il racconto del match

CHIETI – Non si arresta la corsa del Roseto Basket 20.20, che sbanca il parquet della Teate Chieti col punteggio di 54-76 e vince la quattordicesima partita consecutiva, salendo a quota 42 punti in classifica. A dispetto di quanto indica il risultato finale, la Braderm soffre per almeno 20’, nei quali la difesa battagliera dei locali e qualche ingenuità degli ospiti tengono la contesa in equilibrio. Nel terzo quarto Roseto cambia atteggiamento e produce con la combo difesa e contropiede la fiammata da 9-22 che spacca la partita. Grazie a questi due punti i ragazzi di coach Francani si portano ad un solo successo dal primo posto matematico.

L’inizio è dii marca teatina: Gutierrez dimostra subito di aver fatto fare il salto di qualità ai biancorossi, con sette punti in fila che valgono il +3. La reazione ospite è guidata da Di Giandomenico, altrettanto ispirato, che riporta i suoi avanti in chiusura di primo quarto. Dopo 10’, Roseto conduce 13-14. Il primo tentativo di fuga biancoblu, firmato da Zalalis, è prontamente annullato da De Cesare, poi Cencioni riporta in vantaggio i suoi. Prima dell’intervallo c’è tempo per un guizzo della Braderm, presagio di quello che sarà il terzo quarto, che rimette il naso avanti grazie a Lestini e Maiga. A metà partita il punteggio è sul 30-33.

Al rientro in campo cambia la partita, sia perché gli ospiti sono più attenti sia perché si abbassano le percentuali dei locali. Con Palmucci grande protagonista arriva un break di 12-0, al quale la Teate non riesce a reagire e che risulta chiudere preventivamente i conti. Il terzo quarto termina 39-55. L’ultima frazione è soprattutto di gestione per Roseto, che dopo aver sigillato il risultato con Bricis e Zalalis abbassa i ritmi. Coach Francani chiude con due ragazzi del 2004 e tre del 2005 in campo, dei quali Haidara trova anche due punti nel finale. La partita termina 54-76.

La Braderm tornerà in campo sabato prossimo, 22 aprile, alle ore 20 al PalaMaggetti per sfidare il Magic Chieti

Parziali: 13-14, 17-19, 9-22, 16-21

Teate Chieti: Mensah 5, De Cesare 7, Gelormini 2, De Sipio, Pichierri, Cencioni 15, Novelli, Milosavljevic 8, Gutierrez 17, Febbo. All: Claudio Capone

Roseto: Del Nibletto, Maiga 12, Palmucci 15, Di Giandomenico 7, Jovanovic 3, Francani, Caprara, Haidara 2, Lestini 6, Bricis 9, Cantarini 2, Zalalis 20. All: Ernesto Francani