Empoli – Panthers Roseto 71-38: il racconto del match

EMPOLI – Al PalaLazzeri di Empoli cala ufficialmente il sipario per le ARAN Cucine Panthers Roseto, che non riescono a battere la capolista del Girone Sud, perdendo con il punteggio di 71-38. Partita che fondamentalmente non c’è mai stata, con le due squadre che non dovevano chiedere più nulla ai rispettivi obiettivi stagionali. La formazione toscana ha preso fin da subito in mano la situazione, facendo valere una differenza oggettivamente netta, approfittando anche dello stato mentale delle ragazze di coach Romano, già matematicamente retrocesse a causa della sconfitta contro Ancona subita nel turno precedente.

Per le Panthers si tratta dell’ultimo atto nel campionato di Serie A2: già a partire da domani la società comincerà a porre le basi per programmare la prossima stagione, partendo dalla solidità del settore giovanile, guardando sempre verso il futuro con serenità e progettualità.

Tabellino

Empoli: Peresson 7, Dell’Olio 2, Ruffini 6, Patanè 7, Stoichkova 7, Merisio 5, Manetti 12, Smutna 14, Antonini 3, Bambini 8. Coach: Cioni

ARAN Cucine Panthers Roseto: Lombardo, Mitreva 6, Polimene 6, De Marchi, Sanchez 6, Schena 9, Miccoli 4, Kelly 4, Ceccanti 1, Manfrè 2. Coach: Romano

Parziali (19-9, 23-9, 14-9, 15-11)