Scomparsa di Marco Verticelli: i messaggi di cordoglio

Stefania Pezzopane ricorda Marco Verticelli “Marco caro, riposa in pace. Amico e compagno di impegno civile ed amministrativo. Quando penso agli anni belli di una generazione straordinaria, penso a Marco Verticelli. Lui era più grande di me e lo consideravo una guida, un riferimento. E lo è stato infatti. Marco era una bella intelligenza, con un grande intuito politico. Siamo stati insieme nella mitica FGCI abruzzese, fucina di classe dirigente. Ebbi l’orgoglio di lavorare, ero l’assessora più giovane, con lui ed altri miei maestri in regione nella Giunta Falconio. Fu lui da segretario regionale a guidare la svolta costruendo con il Ppi di Falconio, Abruzzo Democratico alleanza con cui vincemmo le elezioni regionali. Una mente aperta ed una persona con cui era facile pensarla anche diversamente, perché capace di andare oltre. Sempre lucido, attento. Siamo sempre rimasti in contatto e mi dispiace tantissimo doverlo salutare per sempre. Riposi in pace“. Così l’on Stefania Pezzopane ricorda Marco Verticelli, erano stati insieme nella Giunta Falconio e nella FGCI abruzzese.

“Esprimiamo il nostro cordoglio per la prematura scomparsa di Marco Verticelli, politico e amministratore abruzzese di lungo corso e con ruoli apicali nella nostra regione. Alla famiglia giunga la nostra più sentita vicinanza”. Così, in una nota, i parlamentari abruzzesi, Etelwardo Sigismondi, Guido Quintino Liris, Guerino Testa, l’assessore regionale, Mario Quaglieri, e il capogruppo in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, a nome di tutto il partito FdI Abruzzo.

Il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione comunale esprimono profonda tristezza per la scomparsa di Marco Verticelli, già assessore regionale e Presidente dell’ Ente Porto di Giulianova. Alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto, amato e stimato porgono le più sentite condoglianze.“Se ne va – sottolinea il Sindaco Costantini – un uomo semplice e affabile, una persona per bene, un amministratore attento e aperto al dialogo, al di là degli schieramenti. In modo particolare, i giuliesi hanno avuto modo di apprezzarne le qualità umane e professionali negli anni della sua presidenza all’ Ente Porto. Lo scalo ha tagliato, sotto la sua guida, traguardi notevoli. Marco Verticelli mancherà: alla politica, alle persone, alle comunità”.

“Apprendo con profondo tristezza la scomparsa di Marco Verticelli, un amministratore ma, soprattutto, un amico sempre pronto a mettersi a disposizione per il territorio e per la comunità abruzzese sia nella sua esperienza da vicepresidente della regione sia nella sua esperienza come presidente dell’Ente Porto.” ricorda Giulio Cesare Sottanelli, deputato abruzzese di Azione che continua: “Una morte prematura che strappa via alla nostra comunità una persona onesta e di alto spessore, un abbraccio giunga alla famiglia e a tutti i suoi cari”.

“Oggi con Marco Verticelli perdiamo un riferimento insostituibile del centrosinistra abruzzese. Il mio cordoglio è quello di tutta la comunità del Partito Democratico”: lo dichiara il senatore Michele Fina, segretario del Pd Abruzzo.

Fina sottolinea che “Verticelli è stato un esempio di come la passione e la dedizione politica, la conoscenza del territorio, siano felici precondizioni della competenza amministrativa. Ha ricoperto compiti centrali di livello istituzionale e politico, con grande capacità di cambiamento ed innovazione, intelligenza e visione. Ci mancherà molto”.