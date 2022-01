Teate Basket Chieti – Pescara Basket per il recupero della 2° di ritorno

I biancazzurri sabato 29 gennaio scenderanno nuovamente in campo in terra teatina in uno degli anticipi del sabato pomeriggio

PESCARA – Seconda trasferta consecutiva per la Pescara Basket, impegnata nuovamente in terra teatina sul terreno di gioco della Teate Basket Chieti in occasione del recupero della seconda giornata di ritorno in uno degli anticipi del sabato pomeriggio. La giovane squadra di coach Claudio Capone non scende in campo in gare ufficiali dallo scorso 5 Dicembre e nelle prossime settimane dovrà recuperare ulteriori tre partite, oltre ad aver perso settimana scorsa Franco Migliori, passato ai cugini del Magic, mentre è arrivato per rimpolpare il pacchetto esterni il playmaker classe 2002 Giacomo Giannini. Nelle otto gare fin qui disputate i biancorossi hanno raccolto un successo e sette sconfitte alla media di 69,6 punti realizzati e 81,6 subiti.

Uno dei punti di forza maggiori della Teate Basket Chieti è sicuramente il lungo Nikola Scekic, che sfiora i 20 punti di media, ottimamente supportato dagli esterni Ascanio Caggiano (10,2), Luca Cocciaretto (9,5) e Cristian Ippolito (8,9). Ottimo contributo arriva anche dagli altri giovani del gruppo di coach Capone come Mattia De Laurentiis (8,3), l’ex Unibasket Lanciano Danilo Dabetic (7,1), Simone Gelormini (5,7) e Matteo Pichierri (4,4), con Riccardo Febbo (2,3), Marco Bartolucci (1,2), Fulvio Aloisi e Matteo De Cesare a completare l’organico.

La gara di andata vide il successo dei biancazzurri con il punteggio di 65-55 ottenuto grazie soprattutto al parziale di 24-6 messo a segno nel terzo periodo, che ha ribaltato l’ottimo primo tempo della compagine teatina, la quale era andata all’intervallo lungo sul 24-33.

Palla a due, al PalaTricalle in Via dei Peligni a Chieti, sabato 29 Gennaio alle ore 18.00.

Alla vigilia della sfida esterna sul terreno di gioco della Teate Basket Chieti, valevole per il recupero della seconda giornata del girone di ritorno, coach Stefano Vanoncini presenta così la gara del PalaTricalle: “ci attende una partita molto impegnativa – esordisce il tecnico biancazzurro – in trasferta e contro una squadra molto giovane ma estremamente talentuosa. Sono molto bravi soprattutto nell’uno contro uno ed hanno notevoli capacità realizzative. Quindi – conclude Vanoncini – sarà molto importante per noi riuscire ad essere solidi in difesa, cercando di fare un passo avanti rispetto alla prestazione di domenica scorsa”.