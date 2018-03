TC Roseto: al via il campionato di serie C maschile

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Domenica 18 marzo esordio nel campionato di Serie C della squadra maschile del TC Roseto, la prima squadra del settore agonistico del sodalizio biancazzurro.

L’avversaria della giornata iniziale sarà la compagine del Circolo Tennis Pescara-B.

A difendere i colori del Tennis Club Roseto saranno Matteo Cipolletti (cl. 2.8), Davide Iacovoni (cl. 3.1), Davide Tosti (cl. 3.2), Francesco Braccili (cl. 3.4), Pierluigi Bianchini (cl. 3.5).

Si disputeranno 4 incontri di singolare e 2 di doppio con la formula classica sulla distanza dei due set su 3.

Il campionato di Serie C, la massima competizione a squadre di livello regionale, vede in partenza quindici squadre suddivise in cinque gironi. Le prime due classificate di ogni girone approderanno ai play-off regionali, porta di ingresso per la fase nazionale, mentre retrocederà in Serie D1 l’ultima classificata di ogni raggruppamento.

Le ulteriori date delle giornate di gara della fase a girone sono: 25 marzo, 8, 15 e 22 aprile mentre la fase a tabellone si svolgerà nei giorni 6, 20 e 27 maggio.

‘L’obiettivo del TC Roseto – ha detto il Presidente Luigi Bianchini – è quello di garantirsi la permanenza in serie C, invece, nel 2019 si potrà ambire a raggiungere un risultato più importante’.

La squadra del TC Roseto, neo promossa nello scorso campionato di Serie D1, è rimasta invariata nella sua composizione rispetto alla precedente, mentre la maggior parte delle altre formazioni partecipanti ha ingaggiato giocatori semi-professionisti e di grande esperienza.

‘Auspico una grande partecipazione della cittadinanza, degli sportivi e degli appassionati – ha sottolineato Bianchini – per sostenere la squadra e portare a casa la vittoria’.