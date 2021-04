Tavolo Tecnico per Sondaggio Deliberativo, incontro il 27 aprile

TERAMO – L’incontro streaming del Tavolo Tecnico per il Sondaggio Deliberativo del 27 aprile 2021 avrà come ospite la prof.ssa Maria Piera Sette, esperta di restauro e restauro urbano. La prof.ssa Sette, infatti, già docente ordinario di restauro dei monumenti all’Università La Sapienza di Roma, è ora titolare del corso “Conservazione e restauro della città storica” presso il Master di progettazione architettonica per il recupero dell’edilizia storica e degli spazi pubblici, all’Università La Sapienza. Maria Piera Sette è autrice di numerose e qualificate pubblicazioni sul tema del restauro e della conservazione e di interventi sul costruito nei centri storici.

Il Tavolo Tecnico, che sta elaborando proposte di riqualificazione di un’area complessa dove sono presenti elementi riconducibili a varie epoche del passato, accanto ai segni della contemporaneità ha ritenuto assai interessante un confronto con la prof.ssa Sette su queste tematiche.

Il Tavolo ha infatti costruito un metodo di lavoro dove un ampio spazio è riservato al dibattito ed al confronto con professionalità ed esperienze culturali diverse.

La riunione del 27 aprile 2021, nella fascia oraria 21,30-23,30, come al solito, si svolgerà su google meet e sarà trasmesso in diretta facebook dalla pagina “Sondaggio Deliberativo area archeologica Teramo”. Da questa si può intervenire con dei commenti che possono essere letti in diretta, ma chi volesse interloquire durante il dibattito potrebbe chiedere preventivamente il link entro le ore 20,00 di martedì 27 aprile 2021 scrivendo a presidente.garanti@gmail.com.