Pescara, al via le attività di riduzione di perdite idriche

Da lunedì 26 aprile a Pescara i lavori che permetteranno di individuare le eventuali rotture, cosiddette occulte in quanto non affioranti sul suolo stradale, attraverso indagini elettroacustiche con strumenti all’avanguardia

PESCARA – “Aca Spa lavora incessantemente per restituire alla cittadinanza una rete idrica capace di soddisfare le esigenze degli utenti soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria e con l’avvento della bella stagione: con l’avvicinarsi dell’estate, caratterizzata da maggiori consumi di acqua, sarà molto importante iniziare una serie di interventi mirati per migliorare la rete.

Per questo motivo dal 26 al 30 aprile sul territorio della città di Pescara, Aca Spa darà inizio alle attività di riduzione di perdite idriche mettendo in atto una ricerca di perdite occulte su tutta la rete cittadina: da lunedì partiranno, infatti, i lavori che permetteranno di individuare le eventuali rotture, cosiddette occulte in quanto non affioranti sul suolo stradale, attraverso indagini elettroacustiche con strumenti all’avanguardia (aste di preascolto, geofoni, noise loggers e correlatori).

Le strade interessate in questa prima fase, che sarà appunto negli ultimi giorni di aprile, sono quelle comprese all’interno del perimetro tracciato da Corso Umberto I°, Lungomare Matteotti, Via Paolucci (fino all’altezza del Campo Rampigna), Via De Gasperi, Via Teramo, Via Pisa e Corso Vittorio Emanuele II: con l’inizio dei lavori le strade giornalmente interessate saranno temporaneamente chiuse al transito e alla sosta, ma i divieti verranno indicati in anticipo con congrui cartelli di segnalazione” è questa la nota di ACA sui lavori a Pescara.