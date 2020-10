Tatjana Vratonjic nuovo Direttore del Conservatorio di Musica ‘Braga’

TERAMO – È il Maestro Tatjana Vratonjic il nuovo Direttore del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo. L’elezione per il rinnovo della carica ha decretato la sua nomina al primo turno, assegnando l’incarico per il prossimo triennio alla Vratonjic già Vicedirettore del Conservatorio negli ultimi due mandati, subentrando dunque al maestro Federico Paci che ha guidato l’Ente nei difficili anni post-terremoto.

“Sono felice del risultato ottenuto che significa difendere il principio della continuità amministrativa e didattica, significa difendere l’ottimo lavoro di team, di squadra, condotto in questi ultimi anni ed evidentemente riconosciuto anche dai colleghi che mi hanno voluto accordare la loro preferenza – ha commentato a caldo il maestro Vratonjic –, ma al tempo stesso mi rendo conto della grande responsabilità assunta rispetto al grande lavoro portato avanti sin qui da chi mi ha preceduta e che ha saputo risollevare le sorti del Conservatorio stesso dalle macerie, strutturali e morali, ricominciando da zero per ricostruire un’Istituzione musicale gloriosa, come il suo passato, e restituirle immagine, dignità e soprattutto un futuro.

Oggi ho assunto le redini di una macchina ben avviata che ha degli obiettivi chiari: innanzitutto il potenziamento della didattica digitale, ob torto collo l’emergenza coronavirus ci ha costretti a scoprire uno strumento nuovo che, dallo scorso marzo, ci ha permesso comunque di proseguire le nostre attività di insegnamento, consentendo soprattutto ai tanti studenti fuori sede di proseguire il programma, di non perdere neanche un giorno di apprendimento, e quindi di svolgere regolarmente sia gli esami che le sessioni di tesi.

Oggi, mentre ancora aspettiamo le ultime decisioni in riferimento alla cosiddetta ‘seconda ondata’ del virus, sperando comunque di uscire tutti al più presto dalla pandemia, stiamo lavorando su un doppio binario: da un lato siamo tornati a fare lezione in presenza, adottando ogni possibile misura per scongiurare qualsiasi forma di contagio e tutelando la salute di tutti, dagli studenti ai docenti al personale; dall’altro lato però non perdiamo di vista la possibilità di sfruttare ogni occasione e opportunità che ci viene dal digitale e quindi continuiamo a lavorare per rafforzare anche il sistema della didattica a distanza, che comunque sta permettendo di proseguire lo studio a tanti ragazzi fuori sede o anche agli studenti lavoratori. E l’impegno fin qui garantito in tal senso ci ha dato risultati tangibili, ci ha premiato, facendoci registrare un incremento del 40 per cento del numero delle iscrizioni, una cifra importante che consente al nostro Conservatorio di confermare i propri numeri, anzi di migliorarli contrariamente a qualunque altra aspettativa.

Il secondo obiettivo sarà quello di recuperare la nostra sede storica danneggiata dal sisma: nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Teramo ha annunciato i progressi inerenti la futura apertura del cantiere per il ripristino del complesso strutturale, nel frattempo l’Inps ci ha paventato la possibile necessità di tornare nella propria sede di via Noè Lucidi, attuale sede del Conservatorio, per procedere con un accorpamento dei propri uffici, garantendo però al Conservatorio la disponibilità dell’altra sede in corso San Giorgio, comunque molto bella e già attrezzata. Tuttavia va precisato che siamo ancora nel campo delle ipotesi, che la procedura comunque non partirebbe prima di un anno e mezzo, e dunque è anche prematuro parlarne. Poi c’è la didattica: gli ultimi anni hanno visto un incremento notevole dell’offerta formativa introducendo nuove cattedre e materie, e continueremo in tal senso, con l’intento di offrire nuove opportunità ai nostri allievi, potenziando, non appena l’emergenza Covid-19 sarà passata, le collaborazioni istituzionali con il territorio e al di fuori dell’Abruzzo, e anche le masterclass ospitando nomi e professionisti di rilievo internazionale.

I progetti e i programmi da realizzare sono tanti – ha aggiunto il Direttore Vratonjic -, tutti nella direzione della continuità di quel progetto di crescita iniziato anni fa con il Maestro Paci e di un intero e straordinario gruppo di lavoro, un progetto in cui ho creduto moltissimo e proprio per difendere quella continuità ho accettato la candidatura alla Direzione del Conservatorio, un ruolo che intendo onorare dando il mio contributo per incrementare ulteriormente il prestigio della nostra Istituzione musicale, lavorando in stretta collaborazione con il Presidente, il professor Lino Befacchia, con tutto il Consiglio d’amministrazione, e con tutti i docenti e il personale, ringraziando il Direttore uscente Paci per il grandissimo impegno e lo straordinario lavoro portato avanti sino a oggi per il ‘Braga’”.

CHI É TATJANA VRATONJIC

Tatjana Vratonjic, nata a Belgrado, ha intrapreso lo studio del pianoforte all’età di cinque anni e a soli sedici anni si è diplomata presso il Conservatorio di musica ‘S. Mokranjac’ di Belgrado. Nello stesso anno si è iscritta, risultando lo studente più giovane, all’Università di Arti Musicali di Belgrado, dove si è laureata a 20 anni con il massimo dei voti con la Professoressa Suica Babic. Presso la stessa Università ha conseguito il diploma di specializzazione biennale post-laurea, considerato il più alto titolo accademico. Durante gli studi ha ricevuto numerosi premi in patria, tra cui primi premi nei concorsi nazionali per tre anni consecutivi, premio per il miglior studente dell’anno del 1984, premio per il miglior giovane interprete, premio della Fondazione Olga Mihajlovic. Dall’età di 18 anni ha intrapreso, nel suo paese, una intensa attività concertistica: sia nei più importanti Festival come Bemus, Kotor Art, Niske Svecanosti che in Recital presso le più importanti Sale come Kolarcev Narodni Universitet, Koncertna Dvorana ‘Vatroslav Lisinski’ di città come Belgrado, Nis, Novi Sad, Kragujevac, Zagabria, Sarajevo, Ljubljana, Cattaro, Skoplje; sia come solista con le più prestigiose orchestre (Orchestra Filarmonica di Belgrado, Orchestra della Radio-Televisione Jugoslava, Orchestra della Jna, Solisti di Zagabria, Orchestra della Radio-Televisione di Ljubljana, Orchestra Filarmonica di Scoplje, Orchestra Sinfonica di Nis ecc.) ed in collaborazione con importanti direttori come Zivojin Zdravkovic, Fimco Muratovski, Janez Grah, Dejan Savic, Pavle Medakovic, Joze Frait.

In Italia ha effettuato le registrazioni per la Rai-Radio Tre, Radio Vaticana, in Germania per la Bayerischer Rundfunk München, in America Latina per la Radio Nacional (Cile), Spagna, Portogallo, Ungheria. In Italia si è diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Ha continuato gli studi di Alto Perfezionamento presso l’Ecole Normale ‘Alfred Cortot’ de Paris, dove, nel 1991, ha conseguito il diploma di V° livello, classificandosi in assoluto tra i primi quattro del notevole numero di partecipanti al corso. Ha ricevuto vari premi in Italia, tra cui primo classificato nei concorsi internazionali di Udine (1985), Macugnaga (1988), primi premi assoluti nei concorsi nazionali di Roma (1987), Velletri (1987), ancora Roma (1989). Da diversi anni svolge una intensa attività concertistica da solista e nelle varie formazioni cameristiche presso importanti Sedi in Italia come Milano, Torino, Trieste, Udine, Venezia, Firenze, Perugia, Roma, Pescara, L’Aquila, Foggia, Bari, Taranto, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Agrigento, e all’estero in Francia, Spagna, Germania, Grecia, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca, Svizzera, Danimarca, Svezia, Romania, Polonia, Tunisia, Libia, Marocco, Egitto, Stati Uniti, America Latina, Russia, e in città come Parigi, Madrid, Malaga, Barcellona, Valladolid, Rheinsberg, Monaco di Baviera, Berlino, Atene, Budapest, Lisbona, Porto, Coimbra, Praga, Zurigo, Ginevra, Copenaghen, Stoccolma, Bucarest, Varsavia, Cracovia, Tunisi, Atlanta (Usa), Savannah (Usa), New York, Baltimora. Ha preso parte più volte a giurie di importanti concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Per diversi anni è stata Presidente dell’associazione “AMADEUS” di Teramo e di Velletri, tramite le quali ha curato diverse iniziative culturali e didattiche tra cui la fondazione delle omonime accademie di musica, stagioni concertistiche e attività correlate, che hanno rappresentato importanti punti di riferimento nel panorama musicale delle due Città. Ha insegnato Pianoforte Principale presso diversi Conservatori di musica tra cui il Conservatorio ‘U. Giordano’ di Foggia dal 2006 al 2015. Attualmente è titolare della cattedra di Pianoforte principale presso il Conservatorio ‘G. Braga’ di Teramo, dove ha svolto anche la funzione di vice direttore per due mandati e per il quale ha istituito il Progetto ‘Braga per il Sociale’, portando la musica e i professionisti del Conservatorio negli ospedali, nelle Case di riposo e nelle carceri.