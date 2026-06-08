Abruzzo, al via la nuova Task Force COESA a supporto dei Comuni

REGIONE – Prosegue il percorso di rafforzamento della capacità amministrativa della Regione Abruzzo previsto dall’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027, con l’avvio della nuova Task Force territoriale COESA, operativa da lunedì 8 giugno e coordinata da Formez PA. Si tratta di un tassello importante del progetto COESA – Assistenza alla COEsione e allo Sviluppo dell’Abruzzo, che punta a sostenere in modo diretto i Comuni e gli enti beneficiari degli interventi finanziati attraverso l’Accordo, rafforzando competenze, organizzazione e capacità di gestione.

La Task Force si inserisce nella Linea 2 del progetto, dedicata al potenziamento dell’organico e delle competenze delle amministrazioni coinvolte. Opererà all’interno dei 16 Hub territoriali individuati dalla Regione – da Montorio al Vomano a Castel di Sangro, passando per L’Aquila, Teramo, Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, Avezzano, Sulmona e gli altri presidi locali – secondo un modello di prossimità amministrativa già sperimentato con successo con l’Hub delle Competenze. Una rete capillare che permette di portare il supporto tecnico direttamente nei territori, riducendo distanze e tempi di risposta.

Come spiegato dal Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo (RUAA) Emanuela Murri ai sindaci capofila degli Hub, l’obiettivo è accompagnare gli enti attuatori in tutte le fasi di gestione dei progetti: dal monitoraggio alla rendicontazione, fino alla risoluzione delle criticità amministrative e procedurali che possono emergere durante l’attuazione. Un lavoro che punta a garantire il rispetto dei cronoprogrammi e a rendere più fluido il percorso di realizzazione degli interventi finanziati.

La Task Force sarà composta da professionisti con competenze specialistiche, organizzati su due livelli complementari. Gli esperti senior, con un ruolo strategico, offriranno supporto interpretativo sulle normative, in particolare sul Codice dei Contratti Pubblici, e individueranno le soluzioni più efficaci per superare eventuali ostacoli procedurali. Gli esperti junior, invece, affiancheranno quotidianamente i RUP nelle attività operative: aggiornamento dei sistemi di monitoraggio, predisposizione della documentazione per la rendicontazione, gestione delle fasi amministrative dei progetti. Una combinazione pensata per garantire un’assistenza completa, sia sul piano tecnico che su quello organizzativo.

L’attivazione della Task Force rappresenta un ulteriore passo nel modello di accompagnamento territoriale che la Regione Abruzzo sta costruendo per assicurare un utilizzo efficace e tempestivo delle risorse della coesione. Non solo finanziamenti, dunque, ma anche un investimento strutturale sulla capacità amministrativa degli enti locali, affinché ogni progetto possa tradursi in risultati concreti per le comunità.

In questi giorni sono state definite le modalità operative per l’assegnazione dei professionisti ai singoli Hub, così da avviare rapidamente il supporto diretto agli enti beneficiari.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sottolinea il valore di questo percorso: «Con COESA rafforziamo ulteriormente il lavoro avviato con l’Hub delle Competenze, mettendo a disposizione dei territori professionalità e strumenti per accompagnare gli enti locali nella gestione delle risorse della coesione. L’obiettivo è garantire che ogni progetto finanziato proceda nei tempi previsti e si traduca rapidamente in opere, servizi e opportunità per le comunità abruzzesi».