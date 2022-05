Taser, pistola ad impulsi elettrici in uso alla Polizia di Pescara e provincia

PESCARA – Da lunedì 9 maggio, la Polizia di Stato e le altre forze di polizia a competenza generale di Pescara e provincia saranno dotate della pistola ad impulsi elettrici. Gli equipaggi della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, impegnati nei servizi di controllo del territorio, dopo il periodo di lunga sperimentazione in alcune città italiane e di articolata formazione, avranno in dotazione il Taser. Quest’ultima, articolata in lezioni teoriche e pratiche, ha riguardato le specifiche caratteristiche tecniche e di funzionamento dell’arma per l’abilitazione al suo impiego nonché gli aspetti giuridici di riferimento e le tematiche sanitarie.

