Taglialegna 49enne muore travolto da una quercia a Roccascalegna

ROCCASCALEGNA – Un 49enne è morto ieri mattina a Roccascalegna, travolto da una quercia mentre tagliava legna nel bosco. La tragedia è avvenuta in località Collebuono intorno alle 11.

L’uomo, che stava lavorando in un terreno di sua proprietà, aveva tagliato parte del tronco di una grossa quercia con una motosega, poi ha legato l’albero al trattore per sradicarlo, ma, salito sul mezzo, non ha avuto il tempo di allontanarsi: l’albero è caduto e il 49enne non ha avuto scampo.

Sul posto, allertati da un parente, sono arrivati i sanitari del 118 in ambulanza, mentre da Pescara partiva un elicottero, tornato indietro quando si è saputo che per l’uomo non c’era purtroppo più nulla da fare. Sull’incidente indagano i Carabinieri di Lanciano.