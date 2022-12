“Tagliacozzo Vivere la Montagna”: il programma 2022

Il 10 e 11 dicembre eventi gratuiti, verrà condivisa una lettura alternativa del territorio con focus sulle azioni intraprese per valorizzare in modo sostenibile le evidenze ambientali, storico-artistiche e culturali

TAGLIACOZZO – Si svolgerà a Tagliacozzo sabato 10 e domenica 11 dicembre, in occasione del XIX Giornata Internazionale della Montagna, la manifestazione Vivere la Montagna. Due giorni di eventi gratuiti per riflettere insieme e condividere i valori di un territorio ancora integro dal punto di vista paesaggistico, ma in fase di trasformazione per quanto riguarda la percezione di cittadini e turisti.

Obiettivo della due giorni sarà la montagna declinata nei suoi valori fondanti con la realizzazione di una rete escursionistica comunale già inserita nel catalogo nazionale del Club Alpino Italiano grazie al lavoro del Gruppo CAI Tagliacozzo.

La rete escursionistica comunale, al momento di 50 km, è stata realizzata senza aggiungere un solo metro a quanto esistente perché in un’ottica di ecosostenibilità sono stati studiati, recuperati, riaperti, interconnessi, codificati e segnati i sentieri un tempo utilizzati da chi frequentava la montagna per agricoltura, per allevamento, per il fenomeno del brigantaggio che qui prosperava.

Al centro della manifestazione sarà l’incontro-dibattito di sabato 10 dicembre alle ore 17 nella Sala Consiliare del Comune di Tagliacozzo dal titolo Vivere la Montagna a cui saranno collegati una serie di appuntamenti.

L’incontro-dibattito Vivere la Montagna vedrà la partecipazione straordinaria di Stefano Ardito, giornalista, alpinista, appassionato della montagna e autore di innumerevoli guide.

L’incontro-dibattito affronterà gli aspetti naturalistico-ambientali del territorio comunale nel quale si può riscoprire il turismo lento facendo tesoro del valore della storia, dell’arte, della natura e dell’ospitalità.

Gli appuntamenti collegati all’incontro-dibattito si svolgeranno sia sabato 10 che domenica 11.

Sabato 10 alle 10.30 inaugurazione della mostra fotografica a tematiche naturalistico-ambientali, alle 11 escursione guidata alla scoperta delle cinque porte che cingevano il borgo di Tagliacozzo e alle 17 l’incontro-dibattito Vivere la Montagna. Domenica 11 due appuntamenti alle 10: una lezione tecnico-pratica di avviamento al Nordic Walking e una visita guidata tra natura e arte.

La parola ai protagonisti.

Alessandro Marcelli – Presidente Tagliacozzo Sport e Turismo di Montagna APS: “Forti della nostra resilienza di cittadini consapevoli, abbiamo messo a fattor comune Passione, Progettualità e Professionalità per offrire una lettura alternativa del nostro territorio montano e declinarlo alla cittadinanza e ai turisti nella sua bellezza”.

Massimiliano Orsini – referente Gruppo CAI Tagliacozzo: “Abbiamo incominciato con i sentieri che costituiscono il primo passo per conoscere il territorio. Quest’anno abbiamo segnato 50 km, ma non ci fermiamo qui”.

La due giorni di eventi è organizzata da Tagliacozzo Sport e Turismo di Montagna A.P.S. con il patrocinio del Comune di Tagliacozzo e il supporto del Gruppo CAI Tagliacozzo.

L’accesso all’incontro-dibattito Vivere la Montagna sabato 10 alle ore 17 nella Sala Consiliare del Comune di Tagliacozzo è possibile fino ad esaurimento posti.