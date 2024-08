Tagliacozzo, successo straordinario per le prime due serate di Gironi Divini

TAGLIACOZZO – Le prime due serate di Gironi Divini, l’evento enogastronomico di Tagliacozzo dedicato ai vini d’Abruzzo, hanno riscosso un successo straordinario, attirando centinaia di appassionati del buon vino. I sommelier dell’Assomarso, sempre impeccabili, hanno guidato gli ospiti alla scoperta delle migliori etichette regionali, servendo con professionalità e passione centinaia di calici.

Questa sera l’atmosfera suggestiva del Palazzo Ducale tornerà a ospitare i wine lovers nel Cortile d’Armi e nelle Scuderie, dove dalle 20.30 saranno allestiti i banchi d’assaggio liberi. Gli appassionati avranno la possibilità di degustare liberamente una selezione dei migliori vini d’Abruzzo, accuratamente scelti da una giuria tecnica guidata da Franco Santini, direttore tecnico dell’evento. Sarà un’occasione imperdibile per scoprire nuove etichette e apprezzare la qualità dei prodotti locali in un contesto unico.

La serata si concluderà con due attese finalissime, che decreteranno i migliori vini nelle categorie Cerasuolo e Montepulciano d’Abruzzo riserva. Il primo appuntamento è previsto per le 20 nella suggestiva terrazza de La Parigina, situata nel cuore di Tagliacozzo, mentre la seconda finale si terrà alle 21.45 a Palazzo Ducale. Due eventi da non perdere per tutti gli amanti del vino e per chi desidera vivere un’esperienza enogastronomica di altissimo livello.

Non mancate a questa straordinaria serata di “Gironi Divini”, dove il vino d’Abruzzo sarà il grande protagonista, in una cornice storica che esalta la bellezza e il fascino di Tagliacozzo. Per info e prenotazioni www.gironidivini.it oppure 335 753 3346.