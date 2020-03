Supporto psicologico online e telefonico della Casa del Popolo di Teramo

TERAMO – “L’emergenza COVID-19 ci costringe a fare i conti con la restrizione delle nostre scontate e quotidiane libertà. Non è possibile uscire, allenarsi, incontrare amici e parenti, costretti in tanti casi a ferie forzate, cassa integrazione, turni ridotti o sospensione dei contratti”. Parla la Casa del Popolo di Teramo che annunciano il servizio di supporto psicologico on-line e telefonico:

“Tante persone stanno facendo i conti con silenzi, pensieri angoscianti, paure e incertezze. La tensione per questa emergenza sanitaria, che nel nostro territorio si intensifica proprio in questi giorni, è subdola e logorante. Per questo noi della Casa del Popolo di Teramo mettiamo a disposizione le nostre risorse per offrire supporto psicologico e ascolto attivo e sincero a tutti coloro che sperimentano difficoltà, ansie, paure o qualsiasi stato d’animo negativo.

Per prenotare la tua consulenza, puoi contattare il numero 320 4413258 o scrivere alla pagina facebook dello Sportello Sociale Teramo. Se qualcuno vuole inoltre offrire aiuto, sostenendo con le proprie professionalità e competenze questo progetto, non esiti a contattarci”.