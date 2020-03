Supporto psicologico gratuito per emergenza Covid19 in Abruzzo

REGIONE – Per fronteggiare l’emergenza a seguito della diffusione del Covid-19 e favorire la permanenza nelle abitazioni secondo il decreto #iorestoacasa il gruppo N.E.C. (Neuro Evolution Changing), in collaborazione con la Scuola di Psicoterapia Ikos Ageform attraverso il Centro Clinico di Psicoterapia e numerose associazione del territorio (Voci Di Dentro, Spazio Donna Abruzzo, Mazì Pescara, Sicuramente Abruzzo, Silva Rivera comitato Chieti, Auser Pescara e Abruzzo, Formica Viola, Kiwanis Club, Gruppo #Volontariamo composto da associazioni sanitarie quali: AVIS, AIGO, LIFC, ANED e ANTR) offre servizi di Psicoterapia online, un servizio gratuito e solidale di supporto e orientamento PSICOLOGICO alla cittadinanza tutta.

A seguito della pandemia da Covid-19 sono emerse problematiche atipiche e differenti rispetto ad altre condizioni di normalità: panico, quarantena, impotenza, mancanza di controllo, paura da contagio, solitudine e depressione, disturbi ossessivo compulsivi e altre problematiche relative all’impossibilità di una routine quotidiana.

Al numero 350 1342929 risponderà il Coordinamento Servizi (composto da psicologi) pronto ad accogliere le vostre richieste che vi metterà in contatto con psicoterapeuti professionisti e specifica esperienza in: Psicoterapia OnLine, Gestione situazioni di Emergenza e Calamitá (terremoto Aquila, Finale Emilia) e Psicoterapia psicosomatica con tecniche di rilassa-mento ed Ipnosi Clinica Ericksoniana, Training Autogeno, E.M.D.R., Mindfulness e tecniche di terapia sensomotoria.

“Il Servizio è gestito nella completa privacy ed etica professionale anche attraverso un consenso informato che assicura un adeguato trattamento dei dati personali. Per la validità del professionista vi forniremo i dati di rintracciabilità e il CV per assicurarvi la correttezza del contatto nella più completata trasparenza ovviando all’assenza fisica. Potete contattarci anche attraverso la nostra pagina FB @psicoterapia Online, tramite Telefono, Telegram oppure Whatsapp. In pochi minuti avrete accesso al servizio di supporto e orientamento solidale”.

Personale Operativo:

● Coordinamento Organizzativo e pianificazione interventi e comunicazione gli psicologi: Dott. Rosario De Ierolamo e Dott.ssa Federica Di Credico

● Psicoterapeuti per i servizi: Dott.ssa Nicolina Capuano, Dott. Fabio Gardelli e Dott.Marco Magliozzi