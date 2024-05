Firmata oggi la convenzione tra l’ Amministrazione e la POC. Il contributo annuale del Comune è a sostegno della Mensa San Francesco

GIULIANOVA – E’ stata sottoscritta oggi, nella sede di via Bompadre, la convenzione tra il Comune di Giulianova e la Fondazione Piccola Opera Charitas. L’accordo impegna l’ Amministrazione a versare alla POC un contributo economico annuale a sostegno dell’attività della Mensa San Francesco. Alla firma del documento erano presenti, tra gli altri, il Sindaco Jwan Costantini, il Vice Sindaco Lidia Albani ed il Presidente della Fondazione Domenico Rega. Si tratta di un segno tangibile di adesione ad un progetto d’assistenza ai più deboli che ha forte significato e significativa rilevanza, nell’ambito delle politiche sociali messe in atto dal Comune.

“Diventa in questo modo strutturale – spiega il Vice Sindaco Albani – il contributo, sempre a favore della mensa, versato nei mesi della pandemia. In sostanza, è stato predisposto un apposito capitolo di bilancio che garantirà la somma, almeno per i prossimi tre anni”.