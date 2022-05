Summer Soccer Stars: a Roseto volti noti dello sport e spettacolo

Giovedì 1° giugno al PalaMaggetti la partita di beneficenza che vedrà tra i protagonisti Totti, Ron Moss, Andrea Damanti e Cecilia Rodriguez

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si attende il tutto esaurito al PalaMaggetti di Roseto giovedì 1° giugno alle ore 18:00 per il Summer Soccer Stars, la partita di beneficenza organizzata dalla Nardone Eventi, che vedrà rimettere le scarpette ai piedi, tra gli altri, l’ex capitano della nazionale italiana e della Roma Francesco Totti. Insieme a lui scenderanno in campo campioni dello sport e volti noti dello spettacolo: gli ex calciatori Vincent Candela, Nicola Ventola, Antonio Chimenti, Sebastien Frey, Fabrizio Ravanelli e Fabio Galante, Carlton Myers, l’ex centrale della nazionale di volley Luigi “Gigi” Mastrangelo, i comici Dario Bandiera, Max Cavallari, Gianluca Impastato e i PanPers, gli ex tronisti e oggi influencer Andrea Damante e Giordano Mazzocchi, l’ex ciclista Ignazio Moser e Ron Moss, indimenticabile “Ridge” di Beautiful. Arbitro d’eccezione sarà l’attore Enio Drovandi.

I protagonisti si sfideranno in una partita di calcio a 5 con due tempi da 35 minuti ciascuno che promettono tanto spettacolo, grandi giocate, ma anche qualche “papera”, il tutto condito dalla telecronaca a bordo campo dell’attore comico Gianfranco Butinar e dell’esperto di calciomercato Nicolò Schira, con le incursioni di Cecilia Rodriguez e Alessandra Sgolastra.

L’evento, organizzato da Francesco e Tiziano Nardone, soci della Nardone Eventi, è stato presentato questa mattina in Sala Consiliare e rappresenta uno degli appuntamenti di maggior rilievo dell’estate rosetana, in grado di richiamare pubblico anche da fuori regione ma che, soprattutto, nasce con uno scopo benefico: parte del ricavato sarà infatti devoluto per acquisti e donazioni di attrezzature sanitarie per associazioni di salvaguardia a mare e del territorio del Comune di Roseto, ambulatori medici, parte alla casa-famiglia “Madre Ester” di Scerne di Pineto e parte anche all’associazione Oltre di Roseto degli Abruzzi, che si prende cura di bambini e ragazzi diversamente abili.

“Voglio aprire questa conferenza stampa ringraziando Tiziana Nardone e Francesco Nardone per quello che fanno come imprenditori di eventi e per il grande impegno nel campo del sociale – ha detto il Sindaco Mario Nugnes – Uno dei compiti delle Amministrazioni Comunali è quello di fungere da collettore delle eccellenze del territorio e sono felice che la “Nardone Eventi” abbia voluto condividere con noi questa manifestazione che vedrà arrivare in città grandissimi nomi dello sport e dello spettacolo. Eventi come quello del primo giugno rappresentano un’eccellenza e devono diventare una regola per Roseto degli Abruzzi, non l’eccezione. Sono felice, infine, nel vedere così tante associazioni e attori del territorio stringersi attorno a questa iniziativa, alla quale invito tutti i cittadini a partecipare”.

L’Assessore al Turismo e allo Sport Lorena Mastrilli ha sottolineato il doppio valore del “Summer Soccer Stars” che riesce ad essere, allo stesso tempo, “una fondamentale iniziativa benefica e uno degli eventi più importanti del cartellone rosetano, che riuscirà a portare Roseto degli Abruzzi sulla ribalta nazionale ancora una volta. Anche io – ha aggiunto Mastrilli – invito la comunità a diffondere e pubblicizzare la manifestazione e a partecipare numerosa”.

“È bello vedere iniziative corali, che nascono da una volontà comune, e che non seguono la brutta abitudine dei “compartimenti” stagni – ha detto l’Assessore al Sociale Francesco Luciani – Sul territorio ci sono tante sensibilità da valorizzare fatte di associazioni, società e persone con le quali si riesce a lavorare per organizzare eventi di questa portata. Sono certo che il primo giugno sarà una bella giornata di sport e solidarietà, e che sarà un grande successo”.

“Siamo davvero felici ed orgogliosi del lavoro fatto, non era facile riuscire a mettere insieme tutti questi personaggi – ha dichiarato Francesco Nardone – ma siamo riusciti a creare un parterre che potesse coinvolgere ogni pubblico, dagli amanti dei vari sport con campioni di calcio, basket, pallavolo e ciclismo, allo spettacolo, dai comici agli attori, fino ad influencer e protagonisti delle trasmissioni più amate dai giovani. E speriamo che questo cast attiri un pubblico numeroso con l’obiettivo di poter portare un contributo alla città di Roseto”.

“Abbiamo deciso di unire spettacolo e solidarietà, perché la partita non sarà solo un match tra grandi campioni dello sport ma un vero e proprio show che offrirà risate e divertimento. – ha raccontato Tiziana Nardone – Da sempre siamo vicini al sociale e questa manifestazione ha un solo obiettivo, quello di dare un sostegno a due associazioni di volontariato locali che si occupano di aiutare chi si trova in condizioni disagiate, come Casa Madre Ester e Oltre, ma anche di portare un contributo al Comune con l’acquisto di strumenti di primo soccorso”.

Al termine della partita, presso l’Hotel Bellavista di Roseto, in programma una cena di gala alla quale parteciperanno tutti i protagonisti dell’evento, accompagnata dalla musica dal vivo del gruppo “Le Ombre” e allietata da sketch di attori comici e imitatori. Durante la cena un’asta benefica metterà in palio tutte le maglie da gioco dei partecipanti autografate dai protagonisti.

La cena è aperta al pubblico (costo 50,00 euro), parte del ricavato andrà in beneficenza alle associazioni e agli enti indicati.

Il programma

Ore 16:00 apertura cancelli

Ore 16:30 partita allievi Scuola Calcio

Ore 18:00 Summer Soccer Stars

Ore 19:30 premiazioni e consegna assegno agli enti e associazioni benefiche

Ore 21:00 Cena di Gala

Il Summer Soccer Stars è solo uno degli importanti appuntamenti della Nardone Eventi che daranno lustro al calendario di appuntamenti estivi di Roseto. L’agenzia ha infatti in programma spettacoli con alcuni tra i più grandi comici italiani come Paolo Ruffini con il suo spettacolo Up & Down l’8 luglio e Gabriele Cirilli Live il 23 luglio, entrambi al Porto turistico. Stessa location per Uccio De Santis, che il 12 agosto sarà ospite con “Vi racconto il mio Mudù”, con la partecipazione di Antonella Genga e Umberto Sardella.

Info e costi

È possibile acquistare i biglietti per il Summer Soccer Stars e la cena di gala on line su www.nardoneeventi.it, presso i rivenditori autorizzati (Residence Marechiaro, Bar Olimpia, Gran Caffè) e presso la biglietteria del PalaMaggetti nelle seguenti giornate del mese di maggio (dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:00): dal 10 al 12, dal 16 al 20, dal 24 al 27.

Distinti, curva e tribuna est: 35,00 euro

Tribuna ovest: 40,00 euro

Cena di gala: 50 euro (menu carne)

Ridotto bambini fino a 8 anni: 25,00 euro (menu baby)