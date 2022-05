Autovelox Maggio 2022 in Abruzzo: ecco dove trovarli

Date, luoghi orari in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per Maggio nelle province di Chieti e Teramo

REGIONE – Nel mese di Maggio 2022 in Abruzzo in alcune tratte stradali saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità, al fine di invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti.

Di seguito segnaliamo i luoghi e le date nelle quali saranno attivi i controlli elettronici, proponendoci di giorno in giorno di indicare le ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate/pubblicate sui relativi siti istituzionali.

Provincia di Chieti

Ad Atessa i controlli saranno effettuati a mezzo apparecchiatura autovelox mod. Velomatic 512 il giorno 13 (dalle 9 alle 13) sulla SP 114 Marrucina, il giorno 24 (dalle 9 alle 13) sulla SP 119 in località Saletti, il 16 (dalle 14 alle 19) sulla SP 11 il località Forche di Iezzi, il 31 (dalle 9 alle 13) sulla SP 119 in Località Piazzano. A Francavilla al mare il servizio di controllo elettronico con Velomatic 512 D bidirezionale sarà eseguito il 4Via Foro SS 263 Km 1+150 (07:00 -15:00) Km.50; il 6 in località Cetti Castagne SS 649 Km 1+050 (07:00 -15:00) Km.50; il 10 sull’ Adriatica Sud (Todis) (07:00 -15:00) Km.50, il 12 in Via Foro SS 263 Km 1+150 (07:00 -15:00) Km.50; il 19 in Via F.P.Tosti (07:00 -15:00) Km.50; il 25 sull’Adriatica Sud (Todis) (07:00 -15:00) Km.50, il 27 in Via Foro SS 263 Km 1+150 (07:00 -15:00) Km.50

La rilevazione della velocità in modalità dinamica attraverso l’utilizzo dello scout speed sulla Variante ANAS SS 714 sulle rampe e bretelle di accesso ed all’interno delle gallerie “Le Piane e San Silvestro” ricadenti sarà effettuata il 2, 5, 9, 11, 13, 16. 18. 20. 24, 26 e 30 dalle 09,30 12,00 – 15,30 17,00 – 20,00.

Provincia di Teramo

La Prefettura di Teramo ha comunicato che ad Ancarano i controlli saranno effettuati sulla Sp 57, in contrada Casette e a Villa Rozzi, il 2, 5, 9, 12, 19 e 23; in via Giovanni XXIII il 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31; sulla Sp 1 del Tronto il 4, 11, 16, 18, 21, 25 e 30; in via Massoni, all’innesto con la Sp 1, il 3, 6, 14 e 26; a Madonna della Carità, sulla Sp 2, il 7 e 28. A Basciano sulla Ss 150 a Zampitti il 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26. A Bellante sulla Ss 80 tra i km 87 e 90+200, sulla Sp 16 e sulla Sp 262, il 3, 10, 17, 24 e 31. A Campli controlli sulla Sp 17 a Floriano al km 10+600 il 2, 4, 5, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 25, 26 e 31 e sulla stessa strada, al km 9+400, il 3, 6, 9, 13, 17, 19, 23 e 24. A Castellalto autovelox sulla Ss 150, a Castelnuovo in via Nazionale 315, il 2, 4, 6, 11, 13, 17, 23, 25 e 30; sulla Sp 25/A a Petriccione, in via Trieste, il 10, 20 e 31; sulla Sp 23 a Castelnuovo, in via Vomano 86, il 9, 16 e 27; sulla Sp 24/A a Villa Zaccheo, in via Trento 12, il 4, 12 e 26; sulla Sp 25/A al km 2+700, all’incrocio con la Sp 24/C a Casemolino, il 5, 18 e 24. A Civitella del Tronto sulla Sp 2, dal km 29 al km 31, il 23; sulla Sp 8 al km 19+300, a Favale, il 2; sulla Sp 8, a Santa Croce, il 27; sulla Ss 81 al km 20+580, a Rocche, il 17; sulla Ss 81, a Villa Passo, il 12. A Colonnella, nelle vie San Giovanni, Riomoro, Vallecupa, sulla Sp 1 in via della Bonifica, sulla Sp 2 in via Sant’Angelo, sulla Sp 56 in via Civita e sulla Ss 259 (nel centro abitato), il 2, 6, 10, 14, 18, 20, 23, 28 e 30. A Corropoli sulla Ss 259, nel centro abitato, il 3 e 27. A Giulianova nelle vie Cupa, Montello, per Mosciano, Amendola, Trieste, Colledoro, sui lungomare Zara e Spalato, su viale Orsini, corso Garibaldi, sulla Ss 80 e sulla Ss 16, tutti i giorni feriali. A Montorio al Vomano sulla Ss 80 al km 62+200 il 3, 6, 14, 17, 23 e 31 mentre, sulla stessa strada, al km 60 il 28; sulla Ss 150 al km 31+550 il 12 e 20. A Morro d’Oro sulla Ss 150 ai km 6+300 e 7+700 il 5, 9, 11, 20, 27 e 30. A Nereto sulla Ss 259 l’11 e 26; su viale Europa il 5; in via Iachini il 20. A Notaresco sulla Ss 150: il 14, 23 e 28 al km 12+020; il 3, 17 e 21 al km 12+440; il 9, 19 e 25 al km 13+360. A Silvi sulla Ss 16 (nelle vie Roma, Statale sud, Statale nord), in via Leonardo da Vinci, sulla Ss 553 e sulla Sp 30 controlli il 5, 16, 23 e 30. A Tossicia controlli sulla Ss 150 al km 33+800, al bivio di Petrignano, il 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 25 e 26.

A Teramo autovelox della polizia municipale sulla Ss 80 in località Piano d’Accio tutti i giorni, esclusi festivi e prefestivi.

La polizia stradale effettua controlli con il telelaser sulla Ss 16 a Martinsicuro; sulla superstrada Teramo-mare; sulla Ss 81 nel comune di Teramo; sulla Sp 28 Atri-Pineto; sulla Sp 1 del Tronto; sulla Sp 8 del Salinello.