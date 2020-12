Sulmona, verso il nuovo di Piano di Emergenza di Protezione Civile

Il nuovo Piano, aggiornato secondo nuovi criteri e normative regionali e nazionali del 2018, entro la fine anno approderà in Consiglio Comunale

SULMONA – Approvato in Commissione questa mattina il nuovo Piano di emergenza comunale di Protezione Civile, aggiornato secondo nuovi criteri e normative regionali e nazionali del 2018.

Entro fine anno approderà in Consiglio comunale per l’ultimo step di un complesso lavoro che ha visto, fin dall’inizio del mandato, l’impegno dell’amministrazione in tema di prevenzione e sicurezza.

Esprimono soddisfazione i consiglieri e l’amministrazione per un atto molto importante per tutta la cittadinanza, quale strumento funzionale e aggiornato per la sicurezza del territorio, riguardante la gestione oltre ai rischi sismico, idraulico e idrogeologico, incendio, altri precedentemente non mappati e la rivisitazione delle aree di ammassamento e accoglienza per la popolazione e la mappatura degli edifici strategici in città.