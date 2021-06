Sulmona, gli studenti del Liceo Fermi vincitori di un contest

Nella giornata mondiale dedicata all’ambiente i liceali hanno conquistato il primo posto nel concorso M9 Contest Landscape

SULMONA – “Esprimo le congratulazioni agli studenti del Liceo Fermi che continuano a distinguersi in ogni disciplina e nei vari momenti formativi. E questo non può farci che enorme piacere. Nella giornata mondiale dedicata all’ambiente i liceali hanno conquistato il primo posto nel concorso M9 Contest Landscape, progettando e articolando sulla piattaforma Minecraft Education Edition un distretto di una città rispettando tutti gli obiettivi della famosa Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle N U. Competenza, abnegazione, originalità, concretizzare obiettivi hanno fatto sì che strutturare e offrire un nuovo credo vada oltre i confini e la quotidianità, fondando un nuovo modello che metta da parte la sua individualità per sentirsi parte di un tutto. E ció è merito anche della “riscoperta” di una materia, educazione civica, nell’ottica e della Agenda 2030.

L’amministrazione comunale è fiera di questi nostri studenti che, nonostante le plurime difficoltà di questi tempi, hanno saputo raggiungere ottimi risultati. Ed è per noi un segnale speranza per un mondo migliore e sostenibile”. Lo afferma l’assessore all’istruzione Luigi Di Cesare.