“Sulmona Sicura”, approvato il progetto di videosorveglianza

La realizzazione del progetto è stata affidata al dirigente Comandante della Polizia Locale Dottor Domenico Giannetta

SULMONA – La Giunta Comunale di Sulmona ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di messa in sicurezza del territorio comunale mediante un sistema integrato di videosorveglianza con l’allestimento della centrale operativa presso il Comando della Polizia Locale. La realizzazione del progetto è stata affidata al dirigente Comandante della Polizia Locale Dottor Domenico Giannetta.

La richiesta di finanziamento del progetto “Sulmona Sicura”, per l’importo complessivo di € 176.040,28 euro è stata avanzata al Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura dell’Aquila ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Il Sindaco Gianfranco Di Piero evidenzia “la particolare importanza della videosorveglianza cittadina al fine di garantire la sicurezza urbana in uno alla pacifica e civile convivenza per incrementare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e dei turisti, presenti in maniera sempre più cospicua, lungo le strade cittadine. L’Amministrazione ha voluto programmare anche interventi di contrasto all’abbandono dei rifiuti e alla prevenzione degli incendi lungo le zone periferiche della città attraverso dei siti dedicati a tale problematica. Questa iniziativa, con la sottoscrizione anche del patto del controllo del vicinato e del patto per la sicurezza, rende sempre più solida la collaborazione istituzionale tra la Prefettura dell’Aquila e il Comune di Sulmona per offrire alle forze di polizia e alla polizia locale gli strumenti necessari per prevenire e reprimere ogni comportamento illecito e garantire le condizioni per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio”.

Le strade interessate dal progetto sono Viale Mazzini, 92 (ingresso SUD lato Roccaraso) Via Montesanto, 58 altezza ingresso Pronto Soccorso (ingresso SUD lato cimitero); Via A. De Gasperi, 23 (ingresso secondario città SUD-EST); Via Pola, 60 altezza ministero telecomunicazioni (ingresso città lato EST Pacentro); Via Cappuccini, 144 pressi rotonda di ingresso alla città lato EST Pacentro; Via Cappuccini incrocio Via Marane altezza COGESA; Via Marane c/o chiesa San Giuseppe – via di accesso alla montagna zona Poligono; Via Fonte d’Amore – via di accesso alla montagna zona vasche raccolta acqua; Via Badia c/o Abbazia Celestiniana via di accesso alla montagna ed all’Eremo; Via San Pietro altezza chiesa S. Pietro – via di accesso alla montagna; Viale XXV Aprile altezza case ATER.