Sulmona, regolarizzazione dei pagamenti della mensa scolastica

Pubblicato un avviso sul sito del Comune contenente tutte le informazioni per regolarizzare la posizione di ciascun studente

SULMONA – Si svolgerà lunedì 4 gennaio prossimo dalle 14.30 alle 18 al primo piano della ex Caserma Pace, negli Uffici della Ripartizione 1° Servizi alla Collettività, una informativa in presenza a cura del del personale individuato dalla ditta appaltatrice del servizio di mensa scolastica, finalizzata a fornire chiarimenti, in merito alla regolarizzazione della posizione dei pagamenti, a consegnare documenti attestanti i pagamenti eseguiti e fornire assistenza a coloro che non dispongono di un P.C., di uno smartphone o di un tablet, facilitando la conoscenza dell’applicativo informatico.

Per gli utenti regolarmente registrati al servizio mensa, sarà possibile inoltrare segnalazioni, richieste di chiarimento, comunicazioni di anomalie e incongruenze rilevate sul portale informatico :

Contattando il numero specifico 366 6009438

e-mail all’indirizzo: epsulmona@epspa.it

É stato pubblicato un avviso sul sito web del Comune di Sulmona contenente tutte le informazioni necessarie al fine di regolarizzare tempestivamente la posizione di ciascun utente/studente, invitando coloro che hanno ricevuto sollecito a trasmettere alla Ditta la documentazione attestante i pagamenti eseguiti per aver usufruito del servizio mensa per a.s. 2019/2020 e coloro che hanno credito insufficiente o conto di pagamento negativo ad effettuare con cortese sollecitudine ricariche di credito per poter fruire regolarmente del servizio refezione a.s. 2020/2021 (servizio a domanda individuale soggetto a tariffazione con pagamento anticipato, salvo esenzione, in base all’Isee) per consentire l’aggiornamento tempestivo del credito del proprio conto di pagamento.