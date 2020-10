Sulmona, proroga dell’Area Pedonale Urbana: il commento del M5S

SULMONA – “Non possiamo che essere favorevoli, noi Attivisti del Movimento 5 Stelle di Sulmona, alla proroga dell’Area Pedonale Urbana, ritenendola assolutamente necessaria per una città a misura di cittadino, capace di valorizzare le sue bellezze dando spazio alla sua naturale vocazione turistica e per adeguarsi alle città grandi e piccole che hanno già sperimentato questa soluzione e che oggi raccolgono ottimi frutti.

Allo stesso tempo riteniamo che la chiusura del centro storico al traffico debba essere affiancata da una serie di accorgimenti e servizi che vadano a risolvere quelle criticità facilmente risolvibili ma che inevitabilmente sorgono quando alla città si introduce un cambiamento così importante e profondo.

Ci auguriamo che questi mesi di sperimentazione siano serviti a raccogliere i dati utili ad avviare un confronto migliorarativo per l’Apu, ma soprattutto per dirimere quelle che sono le conseguenze percepite negativamente dai commercianti, trasformandole in valore aggiunto per le attività del centro e per i residenti. Il confronto pre e post sperimentazione deve necessariamente portare ad una valutazione utile alla tutela di tutti i soggetti interessati in modo da offrire un eccellente servizio ai turisti ed ai cittadini tutti.

Pensiamo che il Salotto offerto dal centro storico di Sulmona non può accontentarsi delle bellezze che piazze, chiese e palazzi storici offrono, ma vada valorizzato con un dettagliato arredo urbano e a nostro avviso una detrazione delle imposte comunali per le attività del centro porterebbe le stesse ad investire sulla valorizzazione della presentazione della propria “bottega”.

Infine seguendo l’esempio delle altre città molto simili alla nostra per caratteristiche urbanistiche, di cui ammiriamo i loro centri storici senza auto e alle quali Sulmona non ha nulla da invidiare, ci auguriamo che l’amministrazione abbia pronto un piano parcheggi che valorizzi i 400 posti auto del parcheggio di S.Chiara e quelli limitrofi al centro e a farne di nuovi; fondamentale è anche un piano commerciale che usufruisca anche di un servizio di facchinaggio green unito alla possibilità di riportare in centro quei servizi che spingono il cittadino a frequentare il centro storico.

Con una programmazione pubblica e puntuale sui prossimi interventi volti a migliore l’Apu ed il confronto diretto su eventuali problematiche, siamo certi che la cittadinanza difficilmente riuscirà a fare a meno dell’ Area Pedonale Urbana” è questa la nota degli attivisti M5S di Sulmona.