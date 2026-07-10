Abruzzo, pubblicato l’avviso Dote Lavoro Giovani: come fare domanda

REGIONE – È online da oggi sul portale Coesione Abruzzo il primo avviso Dote Lavoro Giovani, uno degli interventi strategici del Fondo sociale europeo Plus 2021‑2027, pensato per rafforzare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro e sostenere la crescita delle competenze richieste dalle imprese regionali.

La misura mette a disposizione 14,5 milioni di euro per costruire percorsi integrati di formazione, tirocinio e inserimento professionale, coinvolgendo imprese, università, organismi di formazione e tutti gli attori del sistema lavoro regionale. L’obiettivo è ridurre il mismatch tra domanda e offerta, favorire l’aggiornamento delle competenze e incentivare la permanenza dei giovani talenti in Abruzzo.

Il primo avviso, dotato di 5 milioni di euro, è rivolto alle imprese abruzzesi, chiamate a progettare – anche in partenariato con soggetti qualificati – percorsi formativi e di tirocinio capaci di rispondere ai fabbisogni reali del territorio. Il secondo avviso, destinato direttamente ai giovani disoccupati e finanziato con 9,5 milioni di euro, sarà pubblicato nel secondo semestre del 2026, completando l’impianto dell’operazione.

Classificata dalla Commissione europea come intervento strategico del FSE+, Dote Giovani rappresenta un avviso guida della programmazione europea in tema di lavoro e sviluppo dell’occupazione, grazie alla capacità di integrare più strumenti in un unico percorso coordinato. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sullo sportello telematico della Regione Abruzzo dal 22 luglio al 30 novembre 2026.