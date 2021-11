Sulmona, la Coop Centro Italia al fianco del Centro Antiviolenza “La Libellula

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la Coop Centro Italia donerà al Centro Antiviolenza gestito dalla Cooperativa Sociale Horizon Service parte dei proventi ricavati dalla vendita dell’Olio Origine Coop

SULMONA – La violenza sulle donne è, purtroppo, ancora molto presente nel nostro Paese.

I dati Istat mostrano che in Italia nel 2014 il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 26,4% ha subito violenza economica e psicologica da parte del partener attuale, il 46,1% da parte dell’ex partner.

Negli ultimi anni caratterizzati dalla pandemia da Covid-19 il problema è ulteriormente peggiorato: laddove, infatti, le famiglie sono più a stretto contatto e trascorrono più tempo assieme aumenta il rischio, già in atto, che le donne e i figli siano esposti alla violenza anche a causa di gravi perdite economiche o di lavoro. Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking (promosso e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio) sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%).

A offrire supporto e aiuto concreto alle vittime sono i centri antiviolenza sul territorio. In Abruzzo attualmente ce ne sono 13, finanziati da fondi statali, regionali e grazie alla partecipazione a bandi europei.

“Un ruolo fondamentale nel sostentamento dei centri antiviolenza è però ricoperto dalle donazioni fatte dai privati e dalle imprese – dichiara Gennarino Settevendemie, presidente della Cooperativa Sociale Horizon Service che gestisce il Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona – ed è per questo motivo che volevamo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti a Coop Centro Italia che, in occasione del 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – si è resa promotrice di una iniziativa di sostegno ai centri antiviolenza”: dal 13 al 25 novembre per ogni bottiglia di Olio Origine Coop venduta nei punti vendita Coop Abruzzesi, Coop Centro Italia donerà 1€ al Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona.

“Questa attività si inserisce all’interno di un concreto impegno portato avanti da anni da Coop Centro Italia e rilanciato nel 2021 con il progetto nazionale “Close the gap” che mira a ridurre tutte le discriminazioni, soprattutto quelle di genere” – dichiara Antonio Bomarsi, Presidente di Coop Centro Italia. “Quella che abbiamo messo in campo è una piccola azione che si aggiunge a quelle che da anni promuoviamo per combattere la violenza contro le donne sostenendo e aiutando concretamente tante realtà che, nei nostri territori, si prendono cura delle vittime di violenza. Nel nostro piccolo cerchiamo anche di aumentare la sensibilizzazione e la consapevolezza su tale tematica ed è per questo che a diverso tempo abbiamo inserito in fondo agli scontrini emessi da tutti i punti vendita del Gruppo Coop Centro Italia il numero anti violenza e stalking 1522″.