Sulmona, centinaia di iscrizioni per il Premio Ovidio

L’evento si svolgerà il prossimo 13 agosto in Piazza Garibaldi. Cirilli: “Fino all’11 agosto c’è tempo per chi vorrà provare a parlare d’amore…”

SULMONA – “Non ci aspettavamo tutta questa partecipazione, a oggi sono arrivate centinaia e centinaia di proposte. Di grande livello. E possiamo dire che abbiamo già le idee abbastanza chiare su quelli che a oggi potrebbero essere i finalisti della seconda edizione del Premio D’Amorosi Sensi Ovidio”. A parlare è Gabriele Cirilli, l’ideatore della rassegna dedicata all’amore che avrà luogo lunedì 13 agosto a Sulmona, in piazza Garibaldi dalle ore 21. L’attore, abruzzese doc, presenterà la serata (che gode del patrocinio del Comune di Sulmona) in compagnia di Lorena Bianchetti (nella foto). Ospite d’onore, Flavio Insinna.

Insomma, in poco più di un mese dall’inizio delle iscrizioni, sono arrivate tantissime proposte da tutte quelle persone che vogliono prendere parte al contest nazionale, aperto a tutti, professionisti e non, e che premierà coloro che attraverso video, musiche, scritti, fotografie e altre forme d’arte avranno rappresentato al meglio il nobile sentimento dell’amore.

“Ma voglio aggiungere – spiega Cirilli – che aspetterò fino al giorno 11 agosto altre proposte all’indirizzo info@gabrielecirilli.net: se mi convinceranno, le prenderò in considerazione e i finalisti così aumenteranno”.

Due i vincitori finali la serata del 13 agosto: il primo sarà scelto da una giuria composta da personaggi del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria e il secondo da una giuria popolare – avranno diritto a un contratto per una performance a livello professionistico. Tra i giurati, i cantanti Antonella Bucci, Silvio Pozzoli e Mauro Mengali, il regista Claudio Insegno, l’attore Nicola Nocella, l’imprenditore Domenico Santacroce, il fotografo Paolo Di Menna, il cantante Marco Formichetti, vincitore della prima edizione del Premio, e la giornalista Elisabetta Guidobaldi dell’agenzia Ansa.

A tutti i partecipanti sarà consegnata la statuetta di Ovidio Nasone, realizzata dal Professor Sante Ventresca, presidente dell’A.I.A.S. ONLUS della sezione di Sulmona.

Tra gli ospiti, i cantanti Umberto Noto e Giovanna D’Angi, gli attori Alfredo Simeone e Luigi Fiorenti e direttamente dal “Cinque su Soleil” Pippo Crotti. Sarà presente anche l’attrice Cinzia Leone, testimonial dell’Abruzzo per l’occasione.

Ci saranno poi menzioni speciali fuori contest per personaggi abruzzesi che nel corso dell’anno si sono distinti per un atto d’amore verso la propria regione. Così come personaggi non abruzzesi, ma che sono legati al sociale come il cantautore Luca Guadagnini che da 10 anni porta avanti l’evento “Rock per un bambino” in favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, oppure aziende come Roche Farmaceutica per il progetto legato alla sclerosi multipla #afiancodelcoraggio, ritirerà il premio Sara Vinciguerra, Head of Governmental Affairs di Roche e segretario della giuria del concorso.

Parte del Premio Ovidio si avvale inoltre della collaborazione dell’associazione “Insieme Semplicemente” nella persona del presidente Anselmo Colarossi, mentre il logo del “Premio Ovidio” è stato ideato da Carlotta Cirilli.