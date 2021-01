Sulmona, 90 anni di fondazione del Gruppo Alpini Tirone

SULMONA – Riceviamo e pubblichiamo una nota di fondazione del Gruppo Alpini G. Tirone di Sulmona: “Oggi per noi è un giorno speciale, sono i 90 anni dalla fondazione del nostro gruppo. “L’Alpino Maggiore Giovanni Giuseppe Farina, reduce della guerra 1915/1918, che conosceva bene i reduci alpini di Sulmona, li volle riunire nel pomeriggio del 1 gennaio 1931 in una sala dell’albergo “Traffico” in Sulmona in via degli Agghiacciati n 18, messa a disposizione dall’Alpino proprietario Raffaele Corradini, per proporre loro la fattibilità della costituzione in loco di un gruppo Alpini. Egli riferiva ai convenuti di avere ricevuta l’estate scorsa una lettera dell’Avv. Alpino Michele Iacobucci, Presidente della neonata sezione “Abruzzi”, con la quale tar le altre cose, comunicando di avere costituito a L’Aquila la Sezione Alpini “Abruzzi” (inizialmente si chiamava sezione L’Aquila), lo invitava ad aggregare il suo gruppo ad essa”.

Per questa ricorrenza abbiamo rinnovato il nostro sito internet che vi invitiamo a visitare: www.alpinisulmona.com”.