Sulle tracce del drago: il programma 2022 del festival

L’AQUILA – Inizia domani il festival “Sulle Tracce del Drago” presentato questa mattina in conferenza stampa e giunto ormai alla tredicesima edizione. Il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore Manuela Tursini ne hanno sottolineato l’importanza come evento sociale e culturale, mentre Virginia Como ha illustrato il programma di quest’anno, che prevede dimostrazioni, workshop, tornei, stand, presentazioni di libri e concerti.

Tra mostre, conferenze, laboratori, musica, film, cosplay e giochi di ruolo, l’elemento del fantastico si fonde con i diversi profili dei protagonisti che anche quest’anno animeranno l’iniziativa, in un già collaudato e apprezzato evento catalizzatore di una sana aggregazione che spazia dagli eventi culturali all’intrattenimento, strizzando l’occhio alle nuove tendenze e alla contaminazione dei linguaggi. Una kermesse che si rivolge a un pubblico di tutte le età, per appassionati e semplici curiosi.

La manifestazione è promossa e ideata dall’associazione L’Aquila che Rinasce, in collaborazione con un intero circuito di associazioni e soggetti attivi nel campo del sociale, delle politiche giovanili e della promozione culturale.

PROGRAMMA

Venerdì 2 Settembre

Ore 16:00 Inaugurazione con le autorità

Spettacolo dei bandierai dei 4 Quarti

Dimostrazione armi ad avancarica e da assedio a cura della Compagnia Rosso D’Aquila

Dalle ore 16:00 Area ludica by Playadice (attiva tutto il giorno): gioco libero + area grandi classici – Interno Emiciclo

Ore 17:00 Torneo Keyforge a cura di Lost Dungeon – Interno Emiciclo

Ore 17:00 One Shot di Call of Cthulhu (master: Davide Como) – Interno Emiciclo

Ore 17:00 One Shot di Not the End: La Dalia Nera (master Antonio Corsi) – Interno Emiciclo

Ore 17:00 “The Ring of Power” live painting by Diggi – Colonnato dell’Emiciclo

Ore 17:00 The Chess Queen – Il Maestro di Scacchi Valeria Martinelli sfida 10 avversari in contemporanea – Colonnato dell’Emiciclo

Ore 17:00 Introduzione allo Shodō (l’arte della calligrafia giapponese) e alla lingua giapponese a cura dell’associazione Giappone in Abruzzo – Giardino d’Inverno

Ore 17:00 – 19:00 Maratona Cannarsi – Takahata Isao, da manga ad anime (un percorso stilistico) – Palco Villa Comunale

Ore 17:45 Workshop di Shodō a cura dell’Associazione Giappone in Abruzzo, con Ayami Noritake – Giardino d’Inverno

Ore 18:30 – 20:00 Noi Siamo Samuel Stern a cura di Luca di Giacomantonio – Giardino d’Inverno

Ore 19:30 Dimostrazione armi ad avancarica e da assedio a cura della Compagnia Rosso D’Aquila – Villa Comunale

Ore 20:30 Poison Garden – Palco Emiciclo

Ore 22:00 “A lezione di corsivo con Elisa Esposito” – Palco Emiciclo

Ore 23:30 Dj Osso – Palco Emiciclo

Sabato 3 Settembre

Ore 9:45 Singolar Tenzone: dal duello alla scherma storica a cura di Elena Scarsella e Daniele Pirozzi della Sala d’Armi Achille Marozzo – Palco Villa Comunale

Dalle ore 10:00 Area ludica by Playadice (attiva tutto il giorno): gioco libero + area grandi classici + 25° anniversario “Tana dei Goblin” – Giardino d’Inverno

Ore 10:00 – 11:00 Non sapete leggere, guardate un cartone animato a cura di Delli Mellow – Palco Villa Comunale

Ore 11:00 Torneo Yu-Gi-Ho! a cura di Lost Dungeon – Interno Emiciclo

Ore 11:00 Introduzione allo Shodō (l’arte della calligrafia giapponese) e alla lingua giapponese a cura dell’Associazione Giappone in Abruzzo – Giardino d’Inverno

Ore 11:00 – 11:30 Sara Salini presenta il libro “Il Risveglio dell’Amazzone”, intervistata da Giulio Bulzomì – Palco Villa Comunale

Ore 11:00 – 12:30 Dragonstory: Alina incontra il Drago Bianco – Laboratorio per bambini 5 / 9 anni a cura di Marina Rivera (illustratrice e autrice)

Ore 11:30 – 12:00 La storia del mondo in 100 Wargames a cura di Mauro Faina – Palco Villa Comunale

Ore 11:45 Workshop di Chigiri-e (arte della carta giapponese) a cura dell’Associazione Giappone in Abruzzo, con Ayami Noritake – Giardino d’Inverno

Ore 12:00 -13:00 Dalla scherma medievale alla scherma moderna – a cura di Andrea Tozzi della Compagnia Rosso d’Aquila con Elena Scarsella e Daniele Pirozzi della Sala d’Armi Achille Marozzo e Gino Lucrezi del Club Scherma L’Aquila 99 – Palco Villa Comunale

Ore 13:15 Dimostrazione armi ad avancarica e da assedio a cura della Compagnia Rosso D’Aquila – Villa Comunale

Ore 14:45 Singolar Tenzone: dal duello alla scherma storica a cura di Elena Scarsella e Daniele Pirozzi della Sala d’Armi Achille Marozzo – Palco Villa Comunale

Ore 15:00 Pre Release Dominaria Unita – Magic: The Gathering a cura di Grande Inverno – Interno Emiciclo

Ore 15:00 – 16:00 Dal Passato al presente: valore didattico e formativo del Wargame a cura di Riccardo Masini – Palco Villa Comunale

Ore 16:00 Torneo D&D (master: Emanuele Esposito, riferimento Antonio Marottoli) – Interno Emiciclo

Ore 16:00 – 17:00 Cannarsi + Delli Mellow + Dr. Antiaccademico – I Rischi e le Virtù della fruizione della narrativa di fantasia – Palco Villa Comunale

Ore 16:00 – 17:30 Dragonstory: Alina incontra il Drago Blu – Laboratorio per bambini 5 / 9 anni a cura di Marina Rivera (illustratrice e autrice)

Ore 17:00 – 18:00 Presentazione libro game di Alberto Orsini “La Maschera di Celestino V” – Palco Villa Comunale

Ore 18:00 Introduzione allo Shodō (l’arte della calligrafia giapponese) e alla lingua giapponese a cura dell’Associazione Giappone in Abruzzo – Giardino d’Inverno

Ore 18:15 Dimostrazione armi ad avancarica e da assedio a cura della Compagnia Rosso D’Aquila – Villa Comunale

Ore 18:45 Workshop di Shodō a cura dell’Associazione Giappone in Abruzzo, con Ayami Noritake – Giardino d’Inverno

Ore18:45 Introduzione di Gualtiero Cannarsi allo spettacolo “Howl e la maledizione della Strega” – Palco Emiciclo

Ore 19:00 Compagnia teatrale Il Cerchio e Scuola di Teatro Drama presenta “Howl e la maledizione della Strega” – Palco Emiciclo

Ore 20:00 Gualtiero Cannarsi – Riflessioni a caldo con il pubblico – Palco Emiciclo

Ore 21:00 Fiore di Luna – Palco Emiciclo

Ore 22:00 Giorgio Vanni – Palco Emiciclo

Ore 24:00 Dj set by Lorenzo Baglioni- Palco Emiciclo

Domenica 4 Settembre

Ore 9:45 Singolar Tenzone: dal duello alla scherma storica a cura di Elena Scarsella e Daniele Pirozzi della Sala d’Armi Achille Marozzo – Palco Villa Comunale

Dalle ore 10:00 Area ludica by Playadice (attiva tutto il giorno): gioco libero + area grandi classici – Giardino d’Inverno

Ore 10:00 – 13:00 Animazione per bambini 6+ a cura delle Ludoteca Comunale “Il Piccolo Mondo” – Area antistante il Palco Emiciclo

Ore 10:00 – 11:00 Conferenza “Tra Stuntman e Vita Reale” con Gabriele Domenighini – Presenta Giulio Bulzomì – Palco Villa Comunale

Dalle ore 11:00 Torneo Dragon Ball Card Game a cura di Lost Dungeon – Interno Emiciclo

Ore 11:00 Introduzione allo Shodō (l’arte della calligrafia giapponese) e alla lingua giapponese a cura dell’Associazione Giappone in Abruzzo – Giardino d’Inverno

Ore 11:00 – 13:00 Maratona Cannarsi – Miyazaki Hayao, dai manga agli anime (un percorso personale) – Palco Villa Comunale

Ore 11:45 Workshop di Chigiri-e (arte della carta giapponese) a cura dell’Associazione Giappone in Abruzzo, con Ayami Noritake – Giardino d’Inverno

Ore 13:15 Dimostrazione armi ad avancarica e da assedio a cura della Compagnia Rosso D’Aquila – Villa Comunale

Ore 14:30 – 16:30 Manga e fumetto occidentale a confronto a cura di Midori – Giardino d’Inverno

Dalle ore 15:00 Torneo di Magic: The Gathering Modern a cura di Grande Inverno – Interno Emiciclo

Ore 15:30 Singolar Tenzone: dal duello alla scherma storica a cura di Elena Scarsella e Daniele Pirozzi della Sala d’Armi Achille Marozzo – Palco Villa Comunale

Ore 15:00 Conferma iscrizioni Gare Cosplay – Info Point

Ore 16:00 Ritrovo cosplayer e sfilata – Palco Villa Comunale

Ore 16:30 Gara Cosplay – Palco Villa Comunale

Ore 18:00 Introduzione allo Shodō (l’arte della calligrafia giapponese) e alla lingua giapponese a cura dell’Associazione Giappone in Abruzzo – Giardino d’Inverno

Ore 18:45 Workshop di Shodō a cura dell’Associazione Giappone in Abruzzo, con Ayami Noritake – Giardino d’Inverno

Ore 19:00 circa Dimostrazione armi ad avancarica e da assedio a cura della Compagnia Rosso D’Aquila (durante la pausa della Gara Cosplay) – Villa Comunale

Ore 19:30 Proiezione corto “The First of Them” e “Fallen Stars” a cura di Gabriele Domenighini – Giardino d’Inverno

Ore 21:30 “Dream” – Il Musical – Palco Emiciclo

Ore 23:00 Cartoni per Caso – Palco Emiciclo