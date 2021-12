“La Storia del Grinch che rubò il Natale”, il 18 e il 19 dicembre in scena a Pescara

Presso l’Auditorium Cerulli “La casa delle Arti” lo spettacolo a cura della compagnia teatrale “La Favola bella”, in collaborazione con la compagnia di danza “Centro studi danza vestale”

PESCARA – Sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 si terrà a Pescara, presso l’Auditorium Cerulli “La casa delle Arti”, in Via F. Verrotti n.42, lo spettacolo “La Storia del Grinch che rubò il Natale” a cura della compagnia teatrale “La Favola bella”, in collaborazione con la compagnia di danza “Centro studi danza vestale”.

Uno spettacolo per tutta la famiglia!

ll Grinch è una creatura verde, rugosa e sempre di pessimo umore che vive come un eremita in cima alla montagna che sovrasta il villaggio di Nonsochì. Al contrario dei tranquilli abitanti del villaggio lo scorbutico Grinch odia il Natale e tutto quello che riguarda la festa più tradizionale dell’anno. Durante la notte della Vigilia di Natale, il Grinch decide di eliminare questa festa una volta per tutte, rubando tutti i regali e le decorazioni agli abitanti di Nonsochì mentre dormono ignari. L’intervento di una dolcissima bambina, Cindy Lou, impedirà al Grinch di distruggere lo spirito natalizio e a far capire agli abitanti di Nonsochì il vero significato del Natale.

Personaggi e interpreti

Il Grinch: Roberto Di Giulio

Giocattoladro, Cane Max, Sindachì: Simone Fraticelli

Cindy Lou : Paola D’Intino

Fatina Natalina : Rossella Micolitti

con i danzatori de “il centro studi danza vestale”

Coreografie: Simonetta D’Intino

Spettacolo a cura di: Rossella Micolitti

Ingresso 7 euro

Per info:

https://www.facebook.com/lafavolabella

https://www.facebook.com/Auditorium-Cerulli-la-Casa-delle-Arti-329945617144187

Ass.Cult. La Favola Bella” tel. 329 2125372