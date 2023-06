Stills of Peace and Everyday Life: programma 2023

PESCARA – Giovedì 15 giugno alle ore 10.30 Fondazione ARIA, in collaborazione con i Comuni di Pescara e Atri (TE), ha presentato presso lo spazio di Fondazione La Rocca (Via R. Paolucci 71, Pescara) il programma generale della decima edizione della Rassegna Internazionale d’Arte e Cultura Contemporanea, Stills of Peace.

Sono intervenuti il Presidente della Fondazione Aria, Dante Marianacci, la Direttrice della Fondazione Aria e Curatrice della Rassegna, Giovanna Dello Iacono, e l’Assessore alla Cultura del Comune di Atri Domenico Felicione, che si è detto particolarmente orgoglioso del decennale di una rassegna che ha seguito fin dal primo anno come amministratore e animatore. Hanno partecipato anche alcuni membri del team di curatori, che quest’anno conferma consolidate partecipazioni e propone nuove collaborazioni.

Così dall’8 luglio al 10 settembre tornerà ad Atri e a Pescara l’Edizione X della Rassegna Internazionale di Fondazione ARIA dedicata all’arte e alla cultura contemporanee, in collaborazione con il Comune di Atri e con il Comune di Pescara. Fondazione ARIA riunisce in uno dei suoi progetti più longevi ben dieci paesi in 5 mostre, con una rappresentanza di oltre 20 artisti, e una nuova rassegna di cinema.

Nel 2023 Stills of Peace presenta un dialogo profondo sul tema della NONVIOLENZA, grazie al consolidato staff di curatori, che in questo decennale coinvolge i nove protagonisti delle edizioni precedenti, Pakistan, Spagna, Francia, Cina, Marocco, Iran, Giappone, Corea del Sud e Armenia, insieme all’Italia.

L’incontro che va in scena nelle tre sedi previste quest’anno è fermamente incentrato sui concetti di pace e di comunicazione interculturale, un binomio forte e necessario in questo periodo incerto, e caratterizzato da una contemporaneità di barriere. Per cercare di superarle, la Fondazione ha intrapreso un dialogo aperto e saldo con le rispettive Ambasciate, con l’obiettivo di riportare al centro la Bellezza, con le sue diversità e differenze che l’Arte Contemporanea indaga e ricerca costantemente.

PROGRAMMA

Per inaugurare le mostre una tre giorni di eventi fra Atri e Pescara: la ‘Ma.Co. / Maratona del Contemporaneo’, a cominciare da sabato 8 luglio alle 18.00, nella consueta cornice del Cortile di Palazzo Acquaviva di Atri, interverranno il Presidente della Fondazione Aria, Dante Marianacci, la Direttrice della Fondazione Aria e Curatrice della Rassegna, Giovanna Dello Iacono, che, insieme ad alcuni esponenti del Team Curatoriale, presenteranno in anteprima il Programma del decennale di Stills of Peace, previsto nelle due sedi espositive. Le Cisterne di Palazzo Acquaviva di Atri ospiteranno le mostre Purity a cura di Antonio Zimarino, con protagonisti Mohammad Alì Famori, Jukhee Kwon, Ignacio Llamas, Kaori Miyayama, Gino Sabatini Odoardi, e Chiunque tu sia a cura di Mariano Cipollini, con Navid Azimi Sajadi, Jean Gaudaire-Thor, Liana Ghukasyan, Massimo Ruiu, Barbara Uccelli, Wang Youngxu. Sempre ad Atri, nel Museo Archeologico, le due mostre Survivors, a cura di Paolo Dell’Elce, con le fotografie di Nazik Armenakyan e Polvere di Stelle / Stardust, a cura di Eva Comuzzi, con le opere di T-yong Chung, Sabine Delafon, Anna Galtarossa, Randa Maroufi, Aryan Ozmaei, Banafsheh Rahmani, Uzma Sultan.

La Maratona si sposterà a Pescara domenica 9 luglio, sempre alle 18, per l’apertura della mostra La vita è un’altra cosa, a cura di Simone Ciglia, ospitata presso la Fondazione La Rocca – Volume per l’Arte.

Il terzo giorno di Maratona, lunedì 10 luglio, alle ore 21 si torna ad Atri per CINE ITALIA, la rassegna di cinema italiano con una selezione di sei film Neorealisti curata da Pino Bruni e Dino Viani.

Una rassegna che, nel corse delle nove precedenti edizioni, è arrivata ad ospitare oltre 150 artisti dal mondo, collaborando con 20 curatori, per un totale di più di 40 mostre realizzate e 50 film proiettati in lingua originale. Numeri che, come ama ricordare la direttrice Giovanna Dello Iacono, servono a testimoniare la serità dell’impegno per un dialogo culturale plurale, all’insegna della pace.