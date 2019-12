Stelle di Natale dell’AIL in piazza a Pescara: ecco dove

Il 6, il 7 e l’8 dicembre 2019 i volontari dell’AIL per la campagna delle Stelle di Natale per la tradizionale campagna di solidarietà

PESCARA – Torna la tradizionale campagna di solidarietà delle Stelle di Natale dell’AIL, l’Associazione per la lotta alle leucemie, i linfomi e il mieloma. I volontari della sezione interprovinciale Pescara – Teramo saranno presenti il 6, il 7 e l’8 dicembre nelle postazione allestite nelle piazze, in ospedale, davanti alle parrocchie e nei centri commerciali per accogliere i sostenitori che vorranno acquistare le piantine natalizie con un contributo minimo di 12 euro.

L’iniziativa, insieme a quella delle Uova di Pasqua, è un momento fondamentale per l’attività della onlus perché consente di raccogliere fondi per la ricerca scientifica, per l’assistenza ai pazienti e per la gestione di Casa AIL, la struttura di via Rigopiano in cui vengono ospitati gratuitamente i pazienti in cura nel Dipartimento di Ematologia dell’ospedale Santo Spirito, provenienti da fuori regione, insieme ai familiari.

“Le Stelle dell’AIL rappresentano simbolicamente il fiore all’occhiello della ricerca scientifica- afferma il presidente dell’associazione Domenico Cappuccilli – Poco più di un mese fa abbiamo donato un importante strumento all’ospedale di Pescara, il CliniMacs Prodigy, che servirà a manipolare, in futuro, le cellule CAR-T, nuova arma contro i tumori ematologici, ma bisogna continuare in questa direzione affinché le malattie siano sempre più guaribili. Chi ci sosterrà con un contributo nella campagna delle Stelle di Natale aiuterà i ricercatori a proseguire questa importante attività”.

A Pescara le postazioni saranno allestite in: piazza della Rinascita, piazza Sacro Cuore, ospedale civile (già operativa), Distretto Sanitario di base Pescara Nord in via Nazionale Adriatica 140, parrocchia Madonna del Rosario in piazza Duca degli Abruzzi, Chiesa del Cristo Re in via del Santuario160, Basilica Madonna dei Sette Dolori, Carrefour Supermarket di via G. Misticoni e centro commerciale “Il Delfino” di via Nazionale Adriatica Nord 201 e centro commerciale ‘Porte di Pescara’ in via Tiburtina Valeria 386. Per tutte le info sulle postazioni di Pescara e provincia: www.ailpescara.com.