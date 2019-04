Stefano Travaglia trionfa agli Internazionali di Tennis d’Abruzzo [FOTO]

“Da marchigiano, vincere qui è come vincere a casa, inoltre in tribuna c’erano tanti amici e la mia famiglia. Mi sento come se avessi vinto uno Slam”

FRANCAVILLA AL MARE – Stefano Travaglia vince gli Internazionali di Tennis d’Abruzzo | GoldBet Tennis Cup. Il ventisettenne ascolano si impone in finale sul tedesco Oscar Otte con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 in 2 ore e 22 minuti di gioco e si aggiudica il trofeo del primo ATP Challenger della stagione targato MEF Tennis Events. Quello conquistato al Circolo Tennis Francavilla al Mare Sporting Club è il terzo titolo Challenger in carriera per l’allievo di Simone Vagnozzi, il primo del 2019.

Travaglia trionfa a Francavilla

Finale altalenante, con l’azzurro avanti di un set e un break che sembrava in totale controllo dell’incontro. Poi la rimonta dell’avversario, bravo a portare al terzo e decisivo parziale la sfida. A quel punto Travaglia ha ricominciato a spingere, sino ad esultare braccia al cielo.

“Oggi ho vissuto emozioni grandissime – ha dichiarato ‘Steto’ al termine del match –. Da marchigiano, vincere qui è come vincere a casa, inoltre in tribuna c’erano tanti amici e la mia famiglia. Mi sento come se avessi vinto uno Slam. È stata un finale dura: sono partito bene, ho preso il controllo del match, poi sono calato al servizio e lui ha sfruttato le occasioni conquistate. Sono arrivato al tie-break poco lucido e scarico e l’ho perso. Per fortuna mi sono fatto trovare pronto a inizio terzo, ho ottenuto il break e alla fine senza giocare il mio miglior tennis l’ho portata a casa. Ringrazio il pubblico che mi ha tirato su nei momenti di difficoltà, sono davvero contento”.

In conclusione le congratulazioni a Matteo Berrettini, vincitore del torneo ATP 250 di Budapest: “Complimenti a Matteo per il secondo titolo ATP: il movimento italiano è in salute, spero continueranno ad arrivare trofei per me e gli altri azzurri”.

Titolo di doppio a Denys Molchanov ed Igor Zelenay, che in finale hanno battuto Guillermo Duran e David Vega Hernandez con il punteggio di 6-3 6-2 in 57 minuti di gioco.

Marchesini: “Vogliamo continuare ad organizzare il torneo” – Immensa soddisfazione anche per Marcello Marchesini, presidente MEF Tennis Events: “Possiamo dire di aver cominciato con il piede giusto il 2019 a livello Challenger. Qui il pubblico, che è anche molto competente, risponde in maniera incredibile sin dal primo anno: speriamo di proseguire così per tutta la stagione. Prossimi impegni Challenger? Organizziamo il torneo di Parma, poi quello di Perugia e, infine, il Challenger della seconda metà di agosto la cui sede sarà ufficializzata a breve. Senza dimenticare il torneo ITF $15.000 femminile di Barletta”.

Il tutto con il forte desiderio di tornare a Francavilla nelle prossime stagioni: “Per quanto riguarda l’evento concluso oggi, c’è la volontà da parte di tutti di ripeterlo nei prossimi anni: siamo in contatto con l’amministrazione comunale e con la nuova amministrazione regionale per definire il tutto, speriamo di trovare l’accordo definitivo entro un paio di settimane”.

Risultati domenica 28 aprile

Finale singolare

S. Travaglia d O. Otte 6-3 6-7 6-3

Finale doppio

D. Molchanov/I. Zelenay d G. Duran/D. Vega Hernandez 6-3 6-2

Foto a cura di Filippo Schiavi